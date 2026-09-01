DB자산운용, 신약 개발기업 골라 담는다…'신약 포커스' 액티브 ETF 출시

AI 핵심 요약beta
- DB자산운용이 1일 혁신 신약 ETF를 상장했다.
- FIC·BIC 신약과 파이프라인 경쟁력에 투자했다.
- AI·반도체 쏠림 완화에 바이오 선별투자를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = DB자산운용이 혁신 신약 개발 기업에 집중 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF)를 출시했다.
인공지능(AI)과 반도체로 쏠렸던 투자 자금이 바이오 업종으로 다시 유입될 가능성에 대비해 신약 개발 경쟁력을 갖춘 기업을 선별 투자하겠다는 전략이다.
DB자산운용은 국내 유가증권시장과 코스닥 의료·바이오 기업 가운데 혁신 신약과 신약 관련 기업에 투자하는 'DB 마이티 신약포커스바이오 액티브 ETF'를 상장했다고 1일 밝혔다.
이 상품은 신약 개발 성과와 파이프라인 경쟁력을 중심으로 종목을 선별하는 액티브 ETF다.
새로운 작용기전으로 치료 패러다임을 바꾸는 혁신 신약(FIC·First-In-Class)과 기존 치료제보다 효능과 안전성을 개선한 개량 신약(BIC·Best-In-Class) 개발 기업을 중심으로 투자한다.
운용 과정에서는 시가총액보다 임상 성과와 기술수출, 신약 파이프라인 경쟁력 등을 종합적으로 평가해 포트폴리오를 탄력적으로 조정할 계획이다.
DB자산운용은 올해 국내 바이오 업종의 주가 부진이 기업 경쟁력 약화보다 AI·반도체 중심의 수급 쏠림과 일부 임상 이슈에 따른 영향이 컸다고 분석했다.
실제로 한미약품과 알테오젠 등의 대형 기술수출과 글로벌 임상 성과가 이어졌고, 해외에서는 프로탁(PROTAC) 계열 신약과 mRNA 독감백신, 항체약물접합체(ADC) 등 차세대 치료 기술이 잇달아 성과를 내며 신약 개발 경쟁력이 다시 주목받고 있다는 설명이다.
최근 바이오 업종은 조정을 거치며 밸류에이션 부담이 낮아졌다는 평가도 나온다. 업계에서는 기술수출과 임상 성과를 보유한 기업을 중심으로 바이오 투자심리가 회복될 경우 선별적 투자 전략이 중요해질 것으로 보고 있다.
DB자산운용은 앞서 바이오시밀러와 위탁개발생산(CDMO) 기업에 투자하는 '마이티 바이오시밀러&CDMO 액티브 ETF'를 출시한 바 있다. 이번 상품 출시로 신약 개발과 바이오시밀러, CDMO를 아우르는 바이오 ETF 라인업을 구축하게 됐다.
DB자산운용 관계자는 "주가 조정과 신약 개발 성과는 별개의 흐름으로 봐야 한다"며 "현재는 신약 파이프라인 경쟁력을 갖춘 기업을 선별적으로 편입하기에 적합한 시점"이라고 말했다.
이어 "FIC와 BIC를 중심으로 혁신성과 임상, 기술수출 성과를 지속적으로 검증해 포트폴리오를 능동적으로 운용할 계획"이라고 밝혔다.
plum@newspim.com