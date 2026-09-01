NH농협금융, 전북특별자치도에 'NH금융허브' 출범

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주는 1일 전북 지원 강화 위해 NH금융허브를 출범했다.
- 은행·보험·증권 등 계열사 협업으로 원스톱 금융을 제공한다.
- 전북대 MOU·장학금·보증재원 출연으로 지역성장도 뒷받침했다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = NH농협금융지주(회장 이찬우)는 정부의 '5극3특 국가균형성장' 정책에 발맞춰 전북특별자치도 지원을 강화하기 위해 'NH금융허브'를 출범했다고 1일 밝혔다
이날 행사는 이원택 전북특별자치도지사, 김성주 국민연금 이사장, 양오봉 전북대학교 총장, 조지훈 전주시장, 한종관 전북신용보증재단 이사장과 농협금융지주 이찬우 회장, NH-Amundi자산운용 길정섭 대표이사를 비롯한 농협금융 임직원 등 100여명이 참석했다.
NH농협금융은 NH금융허브에 은행, 보험, 증권, 자산운용, 캐피탈, 벤처투자 등 계열사 협업체계를 구축하고 종합금융서비스를 제공해 전북특별자치도의 미래 전략산업 성장 지원을 위한 금융 인프라로 활용할 계획이다.
구체적으로 △은행은 기업여신, 농식품기업 투자·컨설팅 △보험은 기업보험 △증권은 기업금융 지원 △벤처투자는 혁신기업 발굴 및 투자 등을 담당하여 농협금융의 계열사 역량을 모아 기업에 필요한 금융 솔루션을 원스톱(One-Stop)으로 지원한다.
특히, NH-Amundi자산운용은 전주사무소를 개소하여 국민연금과의 협력을 한층 강화해나가는 한편, 전북대학교와는 MOU를 통해 산학협력 체계를 구축한다. 첨단 전략산업 및 융합형 인재를 양성하기 위해 1억원의 장학금을 지원하고 지역인재들이 금융 전문가로 성장해 나갈 수 있도록 금융 교육과 청년 인턴십 프로그램을 운영할 계획이다.
또한 농협은행은 이번 NH금융허브 출범을 계기로 전북신용보증재단에 17억원, 기술보증재단에 10억원을 특별출연해 전북 지역에 자금 공급을 확대할 것으로 기대된다.
NH농협금융지주 이찬우 회장은"NH금융허브는 농협금융 모든 계열사가 가진 전문 역량을 하나로 결집해 전북특별자치도의 미래 전략산업에 최적화된 금융 솔루션을 제공하는 종합 금융 인프라가 될 것"이라며,"전북특별자치도 전략산업의 든든한 파트너이자, 지역 청년들의 꿈을 지원하는 후원자로서 현장의 목소리에 귀 기울이며 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssup825@newspim.com