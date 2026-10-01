신한투자증권, '처음ISA' 전 연령 확대…대기자금도 자동 운용

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 1일 처음ISA 신청 대상을 전 연령대로 넓혔다.
- 중개형 ISA 예수금을 전용 RP로 자동 운용하는 서비스다.
- 10월 1일 이후 신규·이전 고객만 적용되고 기존 고객은 유지했다.
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신규·타사 이전 고객 대상 연령 제한 '전면 폐지'
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 청년층 중심이던 서비스를 모든 연령대로 넓혀 ISA 자산관리 기능을 강화한다.
신한투자증권은 1일부터 '처음ISA' 서비스 신청 대상을 전 연령대로 확대한다고 밝혔다.
'처음ISA'는 신한 Premier 중개형 ISA의 세제 혜택은 유지하면서 계좌 내 대기자금(위탁예수금)을 전용 환매조건부채권(RP)에 자동으로 투자하는 서비스다.
영업일마다 오후 8시 이후 남아 있는 예수금을 전용 RP로 자동 매수하고, 주식 주문이 발생하면 RP를 자동 매도해 예수금으로 전환한다.
이번 개편으로 기존 만 15세부터 39세까지였던 신청 대상이 연령 제한 없이 확대됐다. 다만 적용 대상은 10월 1일 이후 중개형 ISA를 신규 개설하거나 타사에서 이전한 고객이며, 기존 가입 고객은 종전 기준이 유지된다.
신한투자증권은 당초 청년층의 자산 형성을 지원하기 위해 서비스를 도입했지만, 중개형 ISA 이용층이 전 연령대로 확대되면서 누구나 이용할 수 있도록 제도를 개편했다고 설명했다.
최근 ISA 가입자가 빠르게 늘면서 증권사들은 단순 절세 혜택을 넘어 계좌 내 대기자금 자동 운용과 투자 지원 기능을 강화하고 있다.
예수금을 RP 등에 자동 운용하면 투자 전까지 유휴자금을 효율적으로 활용할 수 있다는 점에서 자산관리 편의성을 높일 수 있다.
신한투자증권은 연말까지 중개형 ISA 고객을 대상으로 다양한 이벤트도 진행한다.
신규 가입이나 타사 이전 고객에게 현금 1만원을 지급하고, 순입금액에 따라 최대 100만원의 현금을 차등 지급한다. 국내 상장 ETF 거래 고객을 대상으로 한 추첨 이벤트도 함께 마련했다.
처음ISA RP는 1회 최소 1만원부터 최대 1억원까지 매수할 수 있으며, 개인별 또는 회사 한도를 초과한 금액은 일반 위탁예수금으로 관리된다. 적용 수익률은 회사가 고시하는 약정수익률을 따르며 시장금리에 따라 변동될 수 있다.
신한투자증권 관계자는 "서비스 확대를 통해 고객 누구나 처음ISA를 선택해 대기자금을 효율적으로 관리할 수 있게 됐다"며 "ISA 계좌에 대한 관심이 전 연령대로 확산되는 만큼 고객 니즈에 맞는 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
plum@newspim.com