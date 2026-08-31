프로축구선수협회 "지소연에 성희롱성 발언…최고 수위 징계해야"

AI 핵심 요약beta
- 선수협이 31일 지소연 성희롱 발언 심판의 엄중 대처를 촉구했다.
- 선수협은 해당 주심의 즉각 퇴출과 심판 쇄신을 요구했다.
- 지소연은 28일 WK리그 경기 중 해당 발언을 들었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국프로축구선수협회(이하 선수협)가 최근 WK리그 경기 도중 지소연(수원FC 위민)을 향해 성희롱 발언을 한 주심에 대해 대한축구협회와 한국여자축구연맹의 즉각적이고 엄중한 대처를 강력히 촉구했다.
선수협은 31일 공식 입장문을 내고 "이번 사건을 단순한 판정 시비가 아닌 경기장에서 벌어진 심각한 인권 침해이자 심판의 권력 남용으로 규정한다"며 해당 심판의 즉각적인 퇴출과 심판 시스템의 전면적 쇄신을 요구했다.
사건은 지난 28일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 위민과 서울시청의 2026 WK리그 경기 전반 30분께 발생했다. 판정에 대해 이야기를 하던 지소연은 배선영 주심이 무선 교신으로 다른 심판진과 대화를 나누던 중 자신을 향한 성희롱성 발언을 하는 것을 직접 들었다.
당시 주심은 "얘가 초반부터 예민하다. 생리하나 보다"라는 취지의 발언을 내뱉었다. 심판 측은 '생리'라는 단어 대신 '걸스 데이(Girl's Day)'라는 표현을 썼다고 주장했다.
지소연이 즉각 항의하자 주심은 옐로카드를 꺼내 들었고 지소연의 항의가 이어지자 레드카드까지 손에 든 채 위협을 가했다. 이 발언은 양 팀 선수들에게도 그대로 전달됐다. 당시 가까이 있던 서울시청 선수들 역시 해당 발언을 듣고 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다.
이근호 선수협 공동회장은 "선수를 보호해야 할 심판이 양 팀 선수들이 듣는 앞에서 수치심을 안기고 카드를 무기 삼아 권력을 휘두른 행태는 어느 프로 리그에서도 용납될 수 없는 만행"이라고 강도 높게 비판했다.
선수협은 대한축구협회에 즉각적인 비상대책위원회 구성을 요구하는 한편, 해당 심판을 경기에서 즉시 배제하고 대한체육회 스포츠공정위원회에 회부해 최고 수위의 중징계를 내릴 것을 촉구했다. 또한 이번 사태와 관련해 국제축구선수협회(FIFPRO)와 긴밀히 공조해 국제축구연맹(FIFA) 및 아시아축구연맹(AFC)에도 관련 내용을 공유하고 강력한 대응을 이어갈 방침이다.
psoq1337@newspim.com