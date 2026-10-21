교보증권, 환경재단에 1000만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 21일 친환경 캠페인 기부금 1000만원을 환경재단에 전달했다.
- 임직원들은 대중교통 이용 등 탄소저감 활동 3500여건에 참여했다.
- 기부금은 꿀벌 서식환경 개선과 개체 수 회복 사업에 사용될 예정이다.
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꿀벌 서식환경 개선 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 친환경 캠페인 '드림이 그린레이스'를 통해 조성된 기부금 1000만원을 환경재단에 전달했다고 21일 밝혔다.
'드림이 그린레이스'는 임직원들이 일상에서 탄소저감 활동을 실천하고 이를 포인트로 적립해 기부하는 친환경 프로그램이다.
지난 5월부터 진행된 이번 캠페인은 1000만 포인트 적립을 목표로 진행됐다. 임직원들은 대중교통 이용, 다회용 컵 사용, 중고물품 나눔 등 총 3500여건의 탄소저감 활동에 참여했다.
조성된 기부금은 이상 기후 현상으로 감소하고 있는 꿀벌의 서식환경 개선과 개체 수 회복을 위한 밀원수 식재 사업에 사용될 예정이다.
박봉권 교보증권 대표이사는 "임직원들의 일상 속 작은 실천이 모여 의미 있는 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 자발적인 참여를 바탕으로 친환경 문화를 확산하고 지속가능한 사회를 위한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
교보증권은 오는 11월 창립 77주년을 맞아 취약계층을 위한 김장 나눔, 결식아동 따뜻한 밥상, 사랑의 헌혈, 나눔책방 등 릴레이 사회공헌 활동도 진행할 계획이다.
dconnect@newspim.com