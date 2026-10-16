교보증권, '사람 살리는 금융' 캠페인 동참

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 불법사금융 피해 예방과 금융 취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 16일 밝혔다.
서민금융진흥원이 주관하는 이번 캠페인은 불법사금융으로부터 금융 취약계층의 생명과 삶을 보호하자는 취지로 마련된 범금융권 릴레이 챌린지다.
이석기 교보증권 대표는 남기천 우리투자증권 대표의 지목을 받아 캠페인에 참여했다. 다음 참여자로는 조휘성 교보자산운용 대표와 신호철 카카오페이증권 대표를 추천했다.
이석기 대표는 "금융의 진정한 가치는 사람의 삶을 지키고 더 나은 미래를 만드는 데 있다"며 "앞으로도 사람을 최우선으로 하는 금융을 실천하고 고객과 지역사회를 위한 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
교보증권은 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화와 소비자보호 매니저 도입 등 금융소비자 보호 체계를 강화하고 있다. 이와 함께 자립준비청년을 대상으로 한 금융교육을 비롯해 금융 취약계층을 지원하는 사회공헌 활동도 이어가고 있다.
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