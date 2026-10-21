한국투자증권, ELW 224종목 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 21일 ELW 224종목을 신규 상장했다
- 코스피200 지수형 37종목과 종목형 187종목으로 구성했다
- 투자성향 진단·교육과 신규 고객 예탁금 1500만원이 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 고객 기본예탁금 1500만원, 원금 전액 손실 가능
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 주식워런트증권(ELW) 224종목을 신규 상장한다고 21일 밝혔다.
이번 상장 종목은 코스피200을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 37종목과 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 두산에너빌리티, 현대건설 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 187종목이다.
ELW는 개별 주식이나 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다. 기초자산의 상승을 예상하면 콜 ELW, 하락을 예상하면 풋 ELW에 투자할 수 있다. 다만 기초자산 가격이 예상과 반대로 움직일 경우 만기 시 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
ELW를 거래하려면 투자성향 진단과 사전 투자자 교육을 이수해야 한다. 신규 고객은 최소 1500만원의 기본예탁금 조건도 충족해야 한다.
한국투자증권은 한국거래소 ELW 시장에서 거래대금과 상장종목 수 모두 1위를 기록하고 있다고 설명했다. ELW 전용 홈페이지와 카카오톡 채널 'TRUE ELW'를 통해 투자 정보를 제공하고 있다.
dconnect@newspim.com