한국투자증권, AQR과 글로벌 상품 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 6일 AQR과 협력 방안을 논의했다
- 국내 투자자용 AQR 글로벌 상품 공급을 검토했다
- 퀀트·대체투자 상품을 단계적으로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 6일 서울 여의도 본사에서 글로벌 퀀트 자산운용사 AQR캐피탈매니지먼트(AQR)와 국내 투자자를 위한 글로벌 투자상품 공급 등 사업 협력 방안을 논의했다고 7일 밝혔다.
이번 미팅에는 김성환 한국투자증권 사장과 존 류(John M. Liew) AQR 공동창업자 등 양사 주요 관계자가 참석했다. 지난 9월 김 사장의 미국 뉴욕 방문 당시 진행한 미팅에 이어 구체적인 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
한국투자증권은 AQR이 운용하는 글로벌 투자상품을 국내에 공급하기 위한 상품화 방안을 논의하고 있다. 현재 관련 상품의 국내 등록과 출시 일정 등을 협의 중이며 향후 양사의 역량을 활용한 글로벌 상품군을 단계적으로 확대할 계획이다.
AQR은 정량적 분석을 바탕으로 투자 아이디어를 발굴하고 포트폴리오를 운용하는 글로벌 자산운용사다. 1998년 설립됐으며 미국 코네티컷주 그리니치에 본사를 두고 인도와 홍콩, 런던, 시드니 등에 사무소를 운영하고 있다.
운용자산(AUM)은 약 2530억달러(약 357조원)다. 주식과 매크로, 차익거래, 멀티스트래티지 등 전통자산과 대체투자를 아우르는 투자전략을 운용하고 있다.
한국투자증권은 이번 협력을 통해 기존 주식·채권 중심의 글로벌 투자상품에서 퀀트와 대체투자 등으로 상품 범위를 넓힐 계획이다. 글로벌 운용사의 투자전략을 국내 리테일 플랫폼과 연계해 고객에게 제공한다는 구상이다.
한국투자증권은 앞서 글로벌 금융회사들과 전략적 파트너십을 확대하며 해외 운용사의 상품과 투자전략을 국내에 공급해 왔다. 회사는 앞으로도 글로벌 투자상품을 확대해 자산관리와 글로벌 사업 기반을 강화할 계획이다.
김성환 한국투자증권 사장은 "글로벌 투자에 대한 고객들의 관심이 높아지면서 단순한 지역·자산 분산을 넘어 다양한 투자전략에 대한 수요도 함께 확대되고 있다"며 "AQR이 축적해 온 정량적 투자 역량과 한국투자증권의 상품·리테일 경쟁력을 결합해 국내 투자자들에게 보다 다양하고 차별화된 글로벌 투자 기회를 제공해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com