한국투자증권, JCR 신용등급 A로 상향

수익구조 다변화·자본적정성 긍정 평가

해외 자금조달 기반 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 일본 신용평가사 JCR(Japan Credit Rating Agency)이 자사의 외화 장기 발행사 신용등급을 기존 'A-'에서 'A'로 한 단계 상향 조정했다고 15일 밝혔다. 등급전망은 '긍정적(Positive)'에서 '안정적(Stable)'으로 변경됐다.

JCR은 지난 13일 발표한 신용평가 보고서에서 한국투자증권의 견조한 수익성과 다변화된 사업 포트폴리오, 우수한 자본적정성 및 유동성 등을 등급 상향의 주요 근거로 제시했다. 채권 신용등급도 기존 'A-'에서 'A'로 높였다.

JCR은 한국투자증권이 위탁매매(브로커리지)와 자산관리(AM), 기업금융(IB), 트레이딩 등 주요 사업 부문에서 고른 실적을 거두며 안정적인 수익구조를 구축했다고 평가했다. 특히 금융상품 판매 확대로 자산관리 부문의 수익 기여도가 높아지고, IB와 트레이딩 부문도 안정적인 이익을 창출하면서 사업 부문 간 상호 보완적인 수익구조가 강화됐다고 분석했다.

한국투자증권 로고. [사진=한국투자증권]

실적 성장세와 자본 효율성도 긍정적으로 평가했다. 한국투자증권의 지난해 순영업수익은 약 3조1000억원으로 전년 대비 39% 증가했다. 올해 상반기에는 전년 동기보다 50% 늘어난 약 2조4000억원을 기록했다. JCR은 높은 자기자본이익률(ROE)과 효율적인 비용 관리 등을 바탕으로 우수한 수익성을 유지하고 있다고 설명했다.

자본적정성과 유동성 지표도 규제 기준을 웃돌았다. 지난해 말 기준 한국투자증권의 순자본비율(NCR)은 2929%로 규제 기준인 100%를 크게 상회했다. 레버리지비율은 644%로 규제 상한인 1100%를 밑돌았으며, 유동성비율도 122%로 규제 기준을 웃돌았다.

JCR은 한국투자증권이 지속적인 이익 축적과 자본 확충을 통해 사업 확대와 시장 변동에 대응할 수 있는 손실흡수능력을 확보했다고 평가했다.

한국투자금융그룹의 글로벌 사업 확대와 금융 계열사 간 시너지 역시 긍정적인 평가 요인으로 꼽혔다. 그룹은 미국과 홍콩에서 IB 사업을, 베트남과 인도네시아에서 위탁매매 사업을 전개하고 있다. JCR은 향후 글로벌 사업 확대가 지역별 수익원 다변화로 이어질 가능성이 있다고 분석했다.

한국투자증권은 일본 채권시장에서 자금조달 기반을 확대해 왔다. 지난 2023년 국내 증권사 최초로 200억엔 규모의 사무라이본드를 발행한 데 이어 2024년에는 100억엔, 올해 7월에는 360억엔 규모의 엔화채권을 발행했다. 특히 올해 발행에서는 처음으로 5년 만기 장기물을 선보이며 현지 기관투자자 기반을 넓혔다.

한국투자증권은 이번 신용등급 상향이 일본 채권시장에서 현지 투자자들의 신뢰를 높이고 향후 해외 자금조달 여건 개선과 조달시장 다변화에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

한국투자증권 관계자는 "이번 신용등급 상향은 다변화된 사업 경쟁력과 안정적인 재무건전성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 글로벌 금융시장에서의 신인도를 높이고 안정적인 자금조달 기반을 바탕으로 해외 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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