소녀폰, 중고폰 판매 고객에 최대 5만원 추가 지원금 지급

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 소녀폰은 9월 4일부터 이벤트 대상 휴대폰을 판매하는 고객에게 기존 매입 금액과 별도로 최대 5만원의 추가 매입 지원금을 지급한다고 밝혔다.

[이미지=소녀폰]

이와 함께 타 브랜드의 공식 최종 매입 견적이 소녀폰보다 높은 경우 인정 기준에 따라 해당 금액에 맞춰 매입하는 '가 매입 보장제'를 도입한다. 중고폰을 판매하지 않는 고객도 참여할 수 있는 시세 조회·친구 공유 룰렛 이벤트도 함께 진행한다.

이번 캠페인은 기존 휴대폰을 보다 합리적인 조건으로 판매하려는 고객에게 실질적인 보상 혜택을 제공하고, 판매 과정에서 발생할 수 있는 가격 불확실성을 줄이기 위해 기획됐다.

이벤트 기간 중 대상 휴대폰을 소녀폰에 판매한 고객은 최종 매입가에 최대 5만원의 지원금을 추가로 받을 수 있다.

추가 지원금은 휴대폰 기종과 이벤트 조건에 따라 차등 적용된다. 판매를 희망하는 고객은 공식

스마트폰 신제품이 출시되면 기존 단말기를 판매해 구매 비용을 마련하려는 수요가 증가하지만, 출시 이후 중고 시세 변동을 걱정해 판매 시점을 결정하는 데 어려움을 겪는 소비자도 많다.

소녀폰은 이러한 고객이 기존 휴대폰의 내용를 보다 적극적으로 활용할 수 있도록 추가 지원 혜택을 마련했다. 최종 매입 금액에 이벤트 지원금이 더해지는 만큼 고객이 체감하는 실질적인 판매 보상도 높아질 것으로 회사 측은 보고 있다.

추가 지원금과 함께 새롭게 시행하는 가 매입 보장제는 중고폰 판매 가격에 대한 소비자의 불안을 줄이는 데 초점을 뒀다.

고객이 동일한 기종과 용량, 제품 상태를 기준으로 소녀폰보다 높은 타 브랜드의 공식 최종 매입 견적을 받은 경우, 해당 견적을 제출하면 소녀폰이 세부 인정 기준을 확인한 뒤 매입 금액을 맞춰 제공한다.

중고폰은 제품 상태에 따라 매입가가 달라지기 때문에 단순히 홈페이지에 공개된 예상 시세만으로 업체별 가격을 정확하게 비교하기 어렵다. 이에 소녀폰은 실제 검수 결과가 반영된 공식 최종 견적을 기준으로 제도를 운영해 비교의 객관성을 높인다는 방침이다.

개인 간 거래 가격과 비공식 견적, 실제 제품 상태가 반영되지 않은 예상 가격 등은 적용 대상에서 제외된다. 세부 인정 요건은 공식 홈페이지를 통해 안내한다.

당장 휴대폰을 판매하지 않는 고객을 위한 참여형 혜택도 마련했다.

소녀폰 홈페이지에서 현재 사용 중인 휴대폰의 중고 시세를 조회하고 이벤트 내용을 친구에게 공유하면 100% 당첨 룰렛에 참여할 수 있다. 룰렛 참여 고객 전원에게는 경품이 지급된다.

고객은 복잡한 절차 없이 자신의 스마트폰 기종과 상태에 따른 시세를 확인할 수 있으며, 판매를 결정하기 전에도 이벤트 혜택을 이용할 수 있다.

whitss@newspim.com