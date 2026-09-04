숭실대, 웰컴금융그룹과 '디지털금융AI학과' 신설…금융 재직자 AI 석사과정 운영

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생성형 AI·금융 LLM·AI 거버넌스 등 금융 특화 교육

평일 야간·토요일 수업…4학기 24학점 이상 이수

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교는 웰컴금융그룹과 함께 일반대학원에 석사과정 계약학과인 '디지털금융AI학과'를 신설해 이달부터 운영한다고 4일 밝혔다.

디지털금융AI학과는 웰컴금융그룹 임직원이 현업을 이어가면서 인공지능(AI) 전문성을 키울 수 있도록 마련된 재직자 중심 석사과정이다. 고등교육법에 따른 산업체 위탁 계약학과로 운영된다.

숭실대, 웰컴금융그룹과 '디지털금융AI학과' 계약학과 신설. [사진=숭실대]

숭실대와 웰컴금융그룹은 지난해부터 학과 신설을 논의해 왔다. 교육부 신고 절차를 마친 뒤 지난 1일 업무양해각서를 체결하고 본격적인 운영에 들어갔다.

수업은 재직자의 근무 여건을 고려해 평일 오후 7시부터 9시50분까지와 토요일에 진행된다. 학생들은 4개 학기에 걸쳐 24학점 이상을 이수하고 종합시험과 졸업논문을 거쳐 석사학위를 받게 된다.

교육과정은 AI 기술을 실제 금융업무에 적용하는 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다.

첫 학기에는 AI 비즈니스 전략과 금융 적용, 생성형 AI 실무 활용, 데이터 기반 의사결정, AI 서비스 아키텍처 등 4개 과목이 개설된다.

이후에는 금융특화 거대언어모델(LLM) 구축 및 운영 전략을 비롯해 AI 거버넌스와 규제 대응, AI 조직 운영과 컨트롤타워, AI 기반 금융 데이터 플랫폼 전략, 금융규제와 생성형 AI 활용 기준, AI 에이전트 설계 및 운영 등 금융산업에 특화한 교과목을 순차적으로 운영한다.

학과에는 숭실대 AI대학 AI소프트웨어학부와 정보보호학과, 경영대학 경영학부, AI전문대학원 AI융합보안학과 등의 교원이 참여한다. AI보안과 자연어처리·파운데이션 모델, 엣지 AI, 디지털마케팅, 정보보호 등 기술과 경영 분야를 연계한 교육과정을 구성했다.

숭실대는 이번 계약학과 신설을 계기로 대학이 보유한 AI 교육·연구 역량을 금융산업 현장과 연결한 실무 교육을 확대한다는 계획이다.

장경남 숭실대 학사부총장은 "생성형 AI는 금융 산업의 상품 개발과 리스크 관리, 고객 접점 전반을 다시 설계하게 만들고 있다"며 "디지털금융AI학과는 현업의 문제를 그대로 강의실로 가져와 풀어내는 과정으로 금융과 AI를 동시에 이해하는 인재를 배출하겠다"고 말했다.

임현식 웰컴저축은행 경영지원본부장은 "AI 전환은 특정 조직만의 과제가 아니라 회사 전체의 역량 문제"라며 "임직원이 학위과정을 통해 깊이 있는 전문성을 쌓고 이를 현업에 반영할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com