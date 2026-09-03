의정부시, 내년도 상·하수도 요금 동결 결정

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 고물가와 경기침체로 시민들의 가계 부담이 커진 상황을 고려해 내년도 상·하수도 요금을 동결한다고 3일 밝혔다.

의정부시청 전경.[사진=의정부시]

시에 따르면 최근 원자재 가격과 에너지 비용 상승으로 인상 요인이 발생했음에도 시민 생활과 직결된 공공요금의 안정을 우선하기 위해 당초 검토했던 인상 계획을 전면 유보하고 이 같은 결정을 내렸다.

시는 재정 부담을 줄이기 위해 지능형(스마트) 관망관리와 정밀 누수탐사를 활용한 유수율 제고 사업에 집중할 계획이다. 이를 통해 불필요하게 버려지는 생산 비용을 줄이고 불요불급한 예산 절감과 함께 환경부·행정안전부 등 국·도비 공모사업을 적극 활용해 재원을 확보한다는 설명이다.

특히 시민 안전과 직결되는 노후 상·하수도관 정비, 하수처리장 증설 및 현대화 사업 등 필수 기반시설 투자는 차질 없이 추진해 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에는 문제가 없도록 관리하겠다고 설명했다.

김원기 시장은 "이번 상·하수도 요금 동결이 고물가로 어려움을 겪는 시민과 소상공인에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "동결에 그치지 않고 스마트 관망관리와 경영혁신을 통해 재정 건전성을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 안전한 상·하수도 행정을 추진하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com