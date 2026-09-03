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나노실리칸첨단소재, 탄자니아서 'MTX' 공식 시연

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  • 나노실리칸첨단소재가 3일 탄자니아 포럼서 MTX를 시연했다.
  • 탄자니아 정부와 기업 관계자들은 위조품 대응 필요성을 강조했다.
  • 회사는 후속 협의로 현지 사업모델과 EAC 확장을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부기관·제조·유통기업 등 200여명 참석
현지 기관·기업과 후속 협의
동아프리카 시장 진출 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나노실리칸첨단소재가 탄자니아에서 열린 'Tanzania Anti-Counterfeit and Investment Protection Forum'에 참가해 나노 소재 기반 보안 기술 'MTX'를 공식 시연했다.

나노실리칸첨단소재는 3일 MTX(Magnetically Color Changeable Photonic Crystal)의 현지 적용 가능성을 탄자니아 정부기관과 제조·유통기업 관계자들에게 선보였다고 밝혔다.

이번 포럼은 지난 2일 탄자니아수출자유구역청(TISEZA) 주관으로 다르에스살람 요하리 로타나 호텔에서 열렸다. 탄자니아의 위조품 문제와 투자환경 보호를 주제로 탄자니아 공정거래위원회(FCC), TISEZA, 탄자니아 의약품·의료기기청(TMDA) 등 정부기관과 현지 제조·유통기업, 언론 관계자 등 200여명이 참석했다.

탄자니아 국영방송 TBC와 동아프리카공동체(EAC) 지역에 방송을 송출하는 클라우즈TV 등 현지 언론도 포럼과 MTX 기술 시연을 보도했다.

앞줄 왼쪽부터 TISEZA 청장, 최종욱 나노실리칸첨단소재 대표이사, FCC 사무총장 및 정부 부처 주요 관계자들. [사진=나노실리칸첨단소재]

카디자 주마 은가송와 FCC 위원장 대행은 "위조품 대응은 사후 단속에서 사전 예방 중심으로 전환돼야 한다"며 "정부와 규제기관, 민간기업, 소비자가 함께 참여하는 협력체계가 중요하다"고 말했다.

이어 "위조품은 국민의 안전에 심각한 위험을 초래하고 합법적 제조업체에도 큰 경제적 피해를 준다"며 "나노실리칸첨단소재의 MTX 기술이 위조품 문제 해결의 새로운 게임체인저가 될 것을 기대한다"고 밝혔다.

길리드 테리 TISEZA 청장도 "나노실리칸첨단소재의 기술은 제품의 품질 보호 및 정품 여부 확인에 도움이 될 것"이라며 "의약품·식품·음료·시멘트 등 산업재는 물론 축구 티켓과 같은 서비스 관련 제품에도 다양하게 적용될 수 있다"고 말했다.

나노실리칸첨단소재는 탄자니아의 위조품 문제가 확대되면서 정품 인증 기술에 대한 현지 수요도 커지고 있다고 설명했다.

회사 측이 제시한 탄자니아 정부 자료에 따르면 주류·담배 산업에서 걷히지 않은 소비세는 연간 1조8000억실링 이상으로 추산된다. 탄자니아산업연맹(CTI)은 2023년 기준 탄자니아 소비 상품의 50% 이상과 유통 의약품의 약 30%가 위조품인 것으로 보고 있다.

연간 세수 손실은 국내 소득의 15~25%인 약 3억4300만~5억6600만달러 규모로 알려졌다고 회사 측은 전했다.

의약품 등 위조품으로 인한 피해 사례도 제시했다. 탄자니아 의약품·의료기기청(TMDA)은 2023년 서부지역에서 2만달러 상당의 위조 의약품을 압수했다.

나노실리칸첨단소재는 탄자니아의 항만과 물류망을 통해 불법 제품이 인접 국가로 유통될 가능성이 있는 만큼 제조부터 유통·판매까지 정품 여부를 확인할 수 있는 기술 기반 인증체계에 대한 수요가 있다고 보고 있다.

회사는 이번 시연을 계기로 탄자니아 정부기관과 제조·유통기업 등과 후속 협의를 진행하고 실제 적용 가능한 사업모델을 구체화할 계획이다.

탄자니아를 동아프리카공동체(EAC) 시장 진출을 위한 거점으로 삼아 MTX 기반 보안·정품인증 사업을 동아프리카 지역으로 확대한다는 구상이다.

최종욱 나노실리칸첨단소재 대표는 "이번 행사는 탄자니아 정부와 주요 산업 관계자들에게 MTX의 현장 적용 가능성을 직접 보여줬다는 점에서 의미가 크다"며 "특히 당사 기술의 탄자니아 진출에 대한 지원 약속은 향후 현지 사업화 측면에서 의미 있는 신호"라고 말했다.

이어 "이번에 확인한 현지 수요를 바탕으로 정부기관 및 제조·유통기업과 후속 협의를 진행해 실제 적용 가능한 사업모델을 구체화하고 탄자니아를 시작으로 동아프리카 시장으로 사업을 확대해 MTX를 회사의 글로벌 보안·정품인증 사업의 핵심 성장축으로 육성하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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