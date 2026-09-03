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장종태, 멈췄던 국회 통합디지털센터 살렸다…내년 예산 187억 반영

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  • 대전 국회 통합디지털센터·정림중~사정교 예산이 반영됐다
  • 2027년도 정부안에 센터 187억6800만원, 도로 89억원이 포함됐다
  • 장종태 의원은 감액 사업 복원과 추가 국비 확보를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년 정부예산안 2565억3800만 원 반영 성과...국회디지털센터 건립 기대
정림중~사정교 도로 개설 89억 원 반영...서남부권 교통 개선

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 사업 지연을 거듭하던 대전 국회 통합디지털센터 건립과 서구 주민들의 숙원인 정림중~사정교 간 도로 개설 사업이 내년도 정부 예산안에 반영되면서 추진 동력을 확보했다.

3일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 장종태 의원(대전시당위원장)에 따르면 2027년도 정부 예산안에 국회 통합디지털센터 건립비 187억6800만원과 정림중~사정교 간 도로 개설비 89억 원이 포함됐다.

장종태 국회의원. [사진=장종태 의원실]

특히 국회 통합디지털센터는 타당성 재조사와 총사업비 협의 등 행정절차가 장기간 이어지면서 사업 추진이 지지부진했던 만큼 이번 예산 반영이 사업 정상화의 계기가 될지 주목된다.

장 의원은 그동안 기획예산처 장관 등을 만나 사업 지연 상황을 설명하고 타당성 재조사와 총사업비 협의를 조속히 마무리하는 한편 필요한 사업비를 정부안에 반영해 줄 것을 요구해 왔다.

이번 정부안에 187억6800만 원이 반영되면서 관련 행정절차가 마무리될 경우 사업 재개에도 속도가 붙을 것으로 전망된다. 국회 통합디지털센터는 국회의 전산·정보자원을 통합 관리하고 재난·장애에 대비한 데이터 백업 기능을 수행하는 시설로, 대전 갑천생태호수공원에 건립이 추진되고 있다.

서구갑 지역의 교통 현안인 정림중~사정교 간 도로 개설 사업에도 89억원이 반영됐다.

도로가 개통되면 정림동과 중구 사정동이 직접 연결돼 계백로에 집중된 교통량을 분산하고 대전 서남부권 주민들의 이동 여건 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이밖에 서구갑 지역사업으로 도마·변동 일원 하수관로 정비 25억6000만 원, 괴정동 일원 하수관로 정비 30억원, 대전추모공원 제3자연장지 조성 17억6000만 원 등이 정부안에 포함됐다. 신규 사업인 갑천우안 처리분구 정림동 하수관로 정비에도 2억5000만 원이 반영됐다.

대전 광역사업까지 포함하면 장 의원이 밝힌 정부안 반영 규모는 총 2565억3800만 원이다. 광역사업에는 대전도시철도 2호선 트램 건설 2043억 원, 충청권 광역철도 1단계 건설 10억원 등이 포함됐다. 신규 사업인 창업도시 조성 프로젝트에도 160억원이 반영됐다.

다만 충청권 광역철도 관련 예산 등 일부 사업비는 당초 요구액보다 줄어든 만큼 국회 예산 심의 과정에서 추가 확보가 과제로 남았다.

장종태 의원은 "무엇보다 장기간 행정절차에 묶여 있던 국회 통합디지털센터가 다시 정상적으로 추진될 수 있는 예산 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "정림중~사정교 도로를 비롯한 주민 생활과 직결된 사업들도 차질 없이 추진될 수 있도록 후속 절차를 챙기겠다"고 말했다.

이어 "정부안 반영이 예산 확보의 끝은 아니다"며 "국회 심의 과정에서 감액된 충청권 광역철도 관련 예산을 최대한 복원하고 대전과 서구에 필요한 추가 국비도 확보할 수 있도록 대전시와 지역 정치권이 함께 대응하겠다"고 강조했다. 

nn0416@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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