장종태, 멈췄던 국회 통합디지털센터 살렸다…내년 예산 187억 반영

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내년 정부예산안 2565억3800만 원 반영 성과...국회디지털센터 건립 기대

정림중~사정교 도로 개설 89억 원 반영...서남부권 교통 개선

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 사업 지연을 거듭하던 대전 국회 통합디지털센터 건립과 서구 주민들의 숙원인 정림중~사정교 간 도로 개설 사업이 내년도 정부 예산안에 반영되면서 추진 동력을 확보했다.

3일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 장종태 의원(대전시당위원장)에 따르면 2027년도 정부 예산안에 국회 통합디지털센터 건립비 187억6800만원과 정림중~사정교 간 도로 개설비 89억 원이 포함됐다.

장종태 국회의원. [사진=장종태 의원실]

특히 국회 통합디지털센터는 타당성 재조사와 총사업비 협의 등 행정절차가 장기간 이어지면서 사업 추진이 지지부진했던 만큼 이번 예산 반영이 사업 정상화의 계기가 될지 주목된다.

장 의원은 그동안 기획예산처 장관 등을 만나 사업 지연 상황을 설명하고 타당성 재조사와 총사업비 협의를 조속히 마무리하는 한편 필요한 사업비를 정부안에 반영해 줄 것을 요구해 왔다.

이번 정부안에 187억6800만 원이 반영되면서 관련 행정절차가 마무리될 경우 사업 재개에도 속도가 붙을 것으로 전망된다. 국회 통합디지털센터는 국회의 전산·정보자원을 통합 관리하고 재난·장애에 대비한 데이터 백업 기능을 수행하는 시설로, 대전 갑천생태호수공원에 건립이 추진되고 있다.

서구갑 지역의 교통 현안인 정림중~사정교 간 도로 개설 사업에도 89억원이 반영됐다.

도로가 개통되면 정림동과 중구 사정동이 직접 연결돼 계백로에 집중된 교통량을 분산하고 대전 서남부권 주민들의 이동 여건 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이밖에 서구갑 지역사업으로 도마·변동 일원 하수관로 정비 25억6000만 원, 괴정동 일원 하수관로 정비 30억원, 대전추모공원 제3자연장지 조성 17억6000만 원 등이 정부안에 포함됐다. 신규 사업인 갑천우안 처리분구 정림동 하수관로 정비에도 2억5000만 원이 반영됐다.

대전 광역사업까지 포함하면 장 의원이 밝힌 정부안 반영 규모는 총 2565억3800만 원이다. 광역사업에는 대전도시철도 2호선 트램 건설 2043억 원, 충청권 광역철도 1단계 건설 10억원 등이 포함됐다. 신규 사업인 창업도시 조성 프로젝트에도 160억원이 반영됐다.

다만 충청권 광역철도 관련 예산 등 일부 사업비는 당초 요구액보다 줄어든 만큼 국회 예산 심의 과정에서 추가 확보가 과제로 남았다.

장종태 의원은 "무엇보다 장기간 행정절차에 묶여 있던 국회 통합디지털센터가 다시 정상적으로 추진될 수 있는 예산 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "정림중~사정교 도로를 비롯한 주민 생활과 직결된 사업들도 차질 없이 추진될 수 있도록 후속 절차를 챙기겠다"고 말했다.

이어 "정부안 반영이 예산 확보의 끝은 아니다"며 "국회 심의 과정에서 감액된 충청권 광역철도 관련 예산을 최대한 복원하고 대전과 서구에 필요한 추가 국비도 확보할 수 있도록 대전시와 지역 정치권이 함께 대응하겠다"고 강조했다.

nn0416@newspim.com