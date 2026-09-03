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서울북부교육지원청, 학교폭력 '처벌' 대신 관계회복…5개월간 70건 조정

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  • 서울시북부교육지원청이 3일 학교폭력 관계회복 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
  • 북부 마음이음 관계조정은 대화·중재로 갈등을 풀어 학교복귀를 돕는다.
  • 올해 70건을 조정했으며 교원 연수도 강화해 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

피·가해 학생 대화 중재해 학교장 자체해결·심의 취소 이끌어
교사 초기갈등 조정 역량 높인다…9월 15시간 직무연수 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시북부교육지원청은 학교폭력 사안을 처벌이 아닌 관계 회복 중심으로 해결하기 위한 '북부 마음이음 관계조정 프로그램'을 운영하고 있다고 3일 밝혔다.

마음이음 관계조정 프로그램은 학교폭력 발생 이후 피·가해 관련 학생 사이의 대화와 소통을 중재해 갈등을 해결하고 학교생활로 복귀할 수 있도록 돕는 북부교육지원청의 특색 사업이다. 기존의 처벌 중심 사안 처리에서 벗어나 예방과 관계조정에 무게를 두겠다는 취지다.

서울시북부교육지원청은 학교폭력 사안을 처벌이 아닌 관계 회복 중심으로 해결하기 위한 '북부 마음이음 관계조정 프로그램'을 운영하고 있다. [AI 일러스트=챗GPT]

학교폭력 사안이 발생하면 '북부 마음이음 관계조정 지원단'이 학교 현장에 투입된다. 지원단은 당사자들이 서로의 입장을 확인하고 갈등 원인을 풀어낼 수 있도록 대화를 중재하고 합의를 지원한다.

올해 3월부터 7월까지 교육지원청이 주도해 관계조정을 진행한 사례는 약 70건이다. 교육지원청에 따르면 해당 사안들은 당사자 사이의 대화와 합의를 거쳐 학교장 자체해결이나 학교폭력대책심의위원회 심의 취소로 이어졌다.

최근에는 피해학생과 가해학생 모두 법률대리인을 선임한 학교폭력 사안에서도 관계조정이 이뤄졌다. 해당 프로그램에 참여한 학생은 사후 만족도 조사에서 "상대 친구의 진심 어린 마음을 알게 되어 정말 좋았고 마음이 가벼워졌다"고 평가했다.

다른 참여 학생과 학부모들도 학교폭력 심의 절차에 들어가기 전 당사자가 직접 서로의 입장을 이해하고 오해를 풀 수 있는 공식적인 대화 기회가 마련됐다는 점을 긍정적으로 평가했다고 교육지원청은 설명했다.

북부교육지원청은 관계조정 지원단의 전문성과 현장 대응력을 높이기 위해 분기별로 사례나눔 연수도 운영하고 있다. 4월과 7월에 이어 10월과 내년 1월에도 연수를 진행할 예정이다.

학교폭력으로 확대되기 전 교실에서 발생하는 초기 갈등을 교사가 직접 중재할 수 있도록 교원 대상 연수도 강화한다.

오는 7일부터 11일까지 총 15시간 과정으로 '2026 북부 교실 속 관계조정 역량강화 직무연수'를 운영한다. 지난 8월 자체 개발한 '북부 교실 속 관계조정 매뉴얼'을 활용해 공감적 경청과 사전·본 대화모임 실습, 약속이행문 작성 등 실제 학교 현장에서 활용할 수 있는 내용으로 구성했다.

현장에서 활동하고 있는 마음이음 관계조정 지원단이 직접 강사로 참여한다. 연수를 이수한 교원은 희망할 경우 관계조정 지원단 활동에도 참여할 수 있다.

정동회 북부교육지원청 교육장은 "최근 늘어나는 학생 간 갈등사안은 심의에 의한 처벌보다 관계의 회복과 마음의 성장에 초점을 맞추어야 한다"며 "마음이음 관계조정 프로그램을 활성화하여 평화롭고 건강한 학교문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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