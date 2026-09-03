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청년·신혼 지원 촘촘해지는데…무주택 4050 '상대적 박탈감' 우려도

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 3일 청년·신혼 지원을 확대했다
  • 40~50대 장기 무주택자는 사각지대다
  • 무주택 기간 등 반영한 보완책이 거론됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임대·청약·금융까지…생애주기별 지원 강화
39세 넘으면 일반트랙…장기 무주택 배려 필요

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 청년과 신혼부부를 겨냥한 주거지원책을 잇따라 확대하면서 상대적으로 지원 대상에서 비껴난 40~50대 무주택자들의 불만이 커지고 있다. 청년층은 전세·매입임대부터 정책금융까지 별도의 지원체계가 마련돼 있고, 40대 이상이라도 혼인기간 등 요건을 충족하면 신혼부부 지원을 받을 수 있다. 반면 비청년·비신혼 중장년층을 대상으로 한 맞춤형 주거지원책은 상대적으로 부족하다는 지적이다.

4050 무주택자가 정책 지원에서 완전히 배제된 것은 아니다. 생애최초 특별공급이나 보금자리론 등 연령 제한이 없는 제도를 활용할 수 있다. 다만 집값 상승으로 내 집 마련 시기가 늦어지는 가운데 연령과 혼인 여부를 기준으로 한 맞춤형 지원이 청년·신혼 가구에 집중되면서, 장기간 무주택 상태에 놓인 중장년층을 위한 지원체계를 보완해야 한다는 목소리가 커질 전망이다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 임대·청약·금융까지…생애주기별 지원 강화

3일 부동산업계에 따르면 정부가 최근 청년·신혼부부를 대상으로 임대주택과 정책금융 지원을 잇따라 확대하면서 청년 연령과 신혼부부 요건에서 벗어난 4050 무주택자가 상대적으로 주거지원 사각지대에 놓일 수 있다는 우려가 나온다.

대표적인 것이 지난달 발표한 8·13 주택 신속공급 방안에 담긴 '청년 보편형 전세임대'다. 만 19~39세 무주택 청년 가운데 본인 소득이 도시근로자 평균소득의 140% 이하이고 자산이 5억1000만원 이하면 추첨을 통해 입주자를 선정한다. 수도권 1인 가구 기준 지원한도는 최대 2억4000만원이며 2027년부터 2030년까지 매년 5000가구를 공급한다. 기존 청년 전세임대와 별도로 지원 문턱을 낮춘 유형을 추가하는 방식이다.

현재 LH 임대주택에서도 청년은 통상 만 19~39세를 별도 유형으로 구분한다. 신혼부부는 연령보다 혼인기간을 기준으로 해 40~50대라도 혼인 7년 이내 등 요건을 충족하면 지원 대상이 될 수 있다. 실제 최근 LH 공고에서도 청년과 신혼부부가 각각 별도의 입주 유형과 순위로 운영되고 있다.

청약에서도 신혼·신생아·청년 등 생애주기를 기준으로 한 특별공급 유형이 운영되고 있으며, 매입임대와 전세임대에서도 청년·신혼·신생아를 대상으로 한 별도 모집이 이어지고 있다. 최근 LH 청약 일정에서도 청년 매입임대와 신혼·신생아 매입·전세임대 공급이 별도 유형으로 다수 진행되고 있다. 

정책금융에서도 우대가 적용된다. 보금자리론의 일반 소득요건은 부부합산 연 7000만원 이하인 반면 신혼가구는 8500만원까지 완화되고 저소득 청년과 신혼가구에는 별도 우대금리도 제공된다. 임대주택부터 청약, 주택구입 금융까지 생애주기에 맞춘 별도의 지원 경로가 마련돼 있는 셈이다.

40대 직장인 황모(41)씨는 "대기업이 아니라 소득이 큰 편도 아니고, 청년층이랑 나이 차이가 크지도 않은데 지원금이나 정책 대상에 포함되지 않으면서 이도저도 안되는 상황"이라며 "최근 용산공원을 청년 임대주택으로 활용하겠다는 점을 놓고 정부와 서울시가 갈등할 정도로 청년 주거 문제에는 열을 올리면서 정작 오랫동안 무주택으로 살아온 40~50대는 상대적으로 뒷전으로 밀려난 것 같아 억울하다"고 말했다. 

◆ 39세 넘으면 배제…장기 무주택 배려 필요

청년 연령 기준을 넘고 신혼·신생아 요건에도 해당하지 않는 4050 무주택자는 대부분 일반 실수요자 대상 제도를 이용해야 한다. 특히 미혼이거나 혼인기간이 오래됐거나 자녀가 성장해 신혼·신생아 지원에서 벗어난 경우 연령과 생애주기만으로 맞춤형 지원 대상에서 빠지는 구조다.

문제는 최근 집값 상승과 내 집 마련 시기 지연으로 40대 이후까지 무주택 상태가 이어지는 가구가 적지 않다는 점이다. 과거보다 생애 첫 주택 구입 시점이 늦어졌지만 주거지원 체계는 여전히 청년 연령과 혼인 여부를 중심으로 세분화돼 있어 장기 무주택 중장년층의 현실을 충분히 반영하지 못한다는 지적이 나온다.

특히 같은 소득·자산 수준이라도 39세까지는 청년 대상 임대·금융 지원을 받을 수 있고 혼인 초기에는 신혼부부 지원을 이용할 수 있지만 이 기준을 넘어서면 별도 우대가 줄어든다. 단순히 나이가 많다는 이유만으로 주거 여력이 충분하다고 보기 어려운 만큼 무주택 기간과 생애최초 여부 등을 정책 설계에 보다 적극적으로 반영해야 한다는 목소리가 나온다.

이에 따라 중장년 무주택자를 위한 지원은 연령만으로 별도 혜택을 주기보다 장기 무주택 기간과 소득·자산, 생애최초 여부를 함께 고려하는 방식이 대안으로 거론된다. 장기간 무주택을 유지한 실수요자에게 정책대출 금리나 한도를 우대하거나 공공주택·청약에서 가점을 확대하는 등 기존 제도 안에서 지원을 차등화하는 방안도 검토할 수 있다는 분석이다.

일각에선 미혼 4050이나 혼인기간이 긴 가구처럼 현재 생애주기형 정책에서 빠지는 계층을 별도로 세분화할 필요가 있다는 지적도 나온다. 청년·신혼부부 지원을 줄이는 방식이 아니라 내 집 마련 시기가 늦어진 현실에 맞춰 중장년 무주택자의 주거 사다리를 보완하는 방향으로 정책 범위를 넓혀야 한다는 것이다.

업계 관계자는 "청년과 신혼부부에 대한 지원 필요성은 분명하지만 주택 구입 시기가 늦어진 만큼 40~50대 장기 무주택자를 위한 주거사다리도 복원될 필요가 있다"며 "연령만으로 대상을 나누기보다 무주택 기간과 생애최초 여부, 소득과 자산을 함께 고려하는 방식이 필요하다"고 말했다.

min72@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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