목포역 복합환승센터 사업 본격화…국토부 제4차 기본계획 신규 반영

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500면 주차장 확보·서남권 교통거점 기대

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시 목포역이 고속철도와 버스 등 광역교통망을 연결하는 서남권 대표 복합교통거점으로 탈바꿈할 전망이다.

목포시는 2일 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 지난달 31일 고시한 '제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)'에 목포역 복합환승센터 구축사업이 신규사업으로 반영됐다고 밝혔다.

제4차 기본계획은 지방권 환승센터를 기존보다 2배 확대하고 지역 균형성장과 미래형 모빌리티를 연계한 광역교통 거점을 조성하는 데 초점이 맞춰졌다.

목포역 전경. [사진=목포시] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

목포역은 호남선 시·종착역으로 그동안 서남권의 관문 역할을 해왔지만 역사 노후화와 철도 이용객 증가에 따른 교통환경 개선과 시설 현대화 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 목포시는 현재 목포역 대개조사업을 추진하고 있다.

시는 복합환승센터 구축을 위해 국토교통부와 한국철도공사 국가철도공단 등 관계기관과 지속적으로 협의하며 사업 추진 기반을 마련해왔다.

목포역 주변의 철도와 버스 택시 등 교통수단 간 연계성이 떨어지고 주차공간이 부족해 이용객들이 불편을 겪어온 만큼 복합환승체계를 구축해 철도 중심의 광역교통 기능을 강화한다는 구상이다.

사업이 추진되면 KTX와 SRT 등 고속철도를 비롯해 시외·고속버스 시내버스 택시 등 다양한 교통수단을 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있는 환승체계가 마련될 것으로 보인다.

약 500면 규모의 주차공간도 확보해 철도 이용객의 편의를 높이고 목포역 주변 원도심에 대한 접근성을 개선해 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과가 기대된다.

특히 목포역 대개조사업과 복합환승센터 사업이 유기적으로 연계될 경우 철도와 버스 등 각종 교통수단을 효율적으로 연결하는 서남권 교통복합거점이 조성될 것으로 전망된다.

이에 따라 목포역 일대가 단순한 철도역을 넘어 원도심 활성화와 지역 성장의 핵심 거점으로 기능할 수 있을지 주목된다.

ej7648@newspim.com