의령군, 교통약자 특별교통수단 직영 운영…경남 최초 직접 관리 체제

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차량 10대 및 운전원 10명 배치

운영 효율성 증대 및 편의성 개선

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 장애인 등 교통약자의 이동을 지원하는 특별교통수단을 민간위탁에서 군 직영 체계로 전환해 운영에 나섰다.

경남 도내 시·군 가운데 특별교통수단을 직접 운영하는 것은 의령군이 처음이다.

경남 의령군이 지난 1일부터 장애인 등 교통약자의 이동을 지원하는 특별교통수단을 군 직영으로 전환해 운영하고 있다.[사진=의령군] 2026.09.02

군은 특별교통수단을 군이 직접 운영하는 방식으로 전환해 운영하고 있다고 2일 밝혔다. 그간 민간위탁으로 운영해 온 제도를 바꾸기 위해 전담 인력을 새로 채용하고 차량 확보와 운영체계 정비를 마쳤다.

운영 규모는 차량 10대와 전담 운전원 10명이다. 군은 의령읍에 8대, 부림면에 2대를 각각 배치했다. 특별교통수단은 연중 365일, 하루 24시간 운영해 시간대와 상관없이 교통약자의 이동을 지원한다.

이용 대상은 보행에 장애가 있는 사람, 일시적으로 휠체어를 사용하는 사람 등 대중교통 이용이 어려운 교통약자다. 이용을 원하는 주민은 주소지 읍·면 행정복지센터에서 회원 등록을 한 뒤 경상남도 특별교통수단 통합콜센터 또는 '경남특별교통수단' 모바일 앱을 통해 배차를 신청할 수 있다.

군은 직영 전환 이후 이용 시간대와 요일별 수요를 분석해 차량과 인력 배치를 지속적으로 조정한다는 방침이다. 군은 이를 통해 운영 효율을 높이고 이용자 편의를 단계적으로 개선할 계획이다.

군은 누구나 무료로 이용할 수 있는 '의령빵빵버스'를 운영하고 있다. 여기에 대중교통 이용이 어려운 교통약자를 위한 특별교통수단까지 직접 운영하게 되면서 군의 교통복지 정책은 이동권 중심으로 한층 강화됐다.

오태완 군수는 "이동은 군민의 일상과 삶의 질을 좌우하는 기본적인 권리"라며 "교통 여건 때문에 일상생활에 불편을 겪는 사람이 없도록 군이 책임지는 교통복지를 더욱 촘촘하게 만들어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com