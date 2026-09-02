괴산군, 3회 추경 7797억원 편성…666억원 증액

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2회 추경보다 9.35% 증가…하수도 정비·농업·생활체육 등에 집중

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 올해 제3회 추가경정예산안으로 7797억원을 편성했다.

괴산군은 2026년도 제3회 추경안을 제2회 추경 7131억원보다 666억원(9.35%) 늘어난 규모로 편성해 군의회에 제출했다고 2일 밝혔다.

괴산군청.[사진=뉴스핌DB]

회계별로는 일반회계가 6995억원으로 482억원, 특별회계는 801억원으로 185억원이 각각 증가했다.

이번 추경은 하반기 신속 집행이 가능한 사업을 우선 반영하고 국·도비 보조금 변동분과 계속사업의 추가 소요 등을 반영하는 데 초점을 맞췄다.

분야별로는 환경 분야가 174억원으로 가장 많이 증액됐으며 농림해양수산 87억원, 문화·관광 53억원 등이 뒤를 이었다.

환경 분야에는 세곡·갈론·신월 농어촌마을하수도 정비사업에 각각 21억원, 10억원, 7억원이 추가 반영됐다.

괴산군은 민선 9기 공약에 따라 2030년까지 농어촌마을하수도 정비사업 20건을 순차적으로 준공해 하수도 보급률을 94.93%까지 높일 계획이다.

농업 분야에는 김치원료 공급단지 구축 12억원, 남산더블트리 조성 8억원, 칠성 임대사업소 건립 7억원 등이 포함됐다.

문화·관광 분야에는 칠성다목적체육관 개보수 10억원, 시니어친화형 국민체육센터 건립 10억원, 걷기챌린지 우수자 인센티브 3억원 등이 편성됐다.

특히 군민 참여형 건강증진 사업인 '걷다보니 통장부자'는 참여 인원이 늘면서 3억원이 추가 반영됐다.

송인헌 괴군수는 "하반기 집행 가능성과 군민 체감도를 최우선으로 고려해 추경안을 편성했다"며 "예산이 확정되면 지역경제 활성화를 위해 신속하게 집행하겠다"고 말했다.

이번 추경안은 오는 9일부터 열리는 제354회 괴산군의회 임시회 심의를 거쳐 18일 최종 확정될 예정이다.

baek3413@newspim.com