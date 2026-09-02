두나무, 디지털자산 무역범죄 대응 공로로 관세청장 표창

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 2일 디지털자산 무역범죄 공로로 표창받았다.
- 관세청 수사에 기술 지원과 전문 자문을 제공했다.
- 민관 공조 체계를 정비해 단속 실효성을 높였다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 업비트를 운영하는 두나무는 디지털자산을 악용한 무역범죄 대응에 기술 지원과 수사 공조를 펼친 공로를 인정받아 제56회 관세청장 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.
관세청은 매년 7월 27일 개청기념일을 맞아 관세행정 발전에 기여한 유공자를 선정해 시상하고 있다.
두나무 소속 소민섭 FDI 팀장과 김성용 연구원은 불법 외환거래 및 범죄수익 이동 경로 추적 과정에서 관세청에 기술 지원과 전문 자문을 제공했다. 관세청의 주요 디지털자산 관련 수사 사례를 분석하고 수사관들을 대상으로 범죄 분석 노하우를 전수해 수사 역량 강화에 기여했다.
두나무는 관세청과 민관 협력체계를 구축하는 과정에서 고도화되는 디지털자산 연계 무역범죄에 대한 공조 대응 시스템을 정비하고 외환범죄 단속의 실효성을 높이는 데 핵심적 역할을 했다.
소민섭 팀장은 "디지털자산을 악용한 범죄가 점차 교묘해지는 상황에서 관세청과의 공조를 통해 건전한 금융·무역 질서 확립에 기여하게 됐다"며 "앞으로도 전문적인 기술 지원과 민관 협력을 강화해 디지털자산 생태계의 투명성과 안전성을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com