하반기 공기업 채용 문 '활짝'…전년 대비 32% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 올해 하반기 공기업 채용 문이 활짝 열릴 것으로 보인다.

인크루트는 공기업 및 공공기관 123곳을 대상으로 '2026 하반기 공기업 채용 동향' 조사를 실시, 하반기 채용을 확정한 공기업은 75.6%로 10개 중 7.5개의 기업이 하반기 신입사원 채용을 진행할 것으로 보인다고 2일 밝혔다. 이는 전년 대비 32.1%p(포인트) 상승한 수치다.

하반기 공기업 채용 동향 [사진=인쿠르트]

채용 확정률과 함께 채용 규모도 큰 폭으로 증가할 것으로 보인다. 채용이 확정된 기업 중 ▲세 자릿수를 채용하겠다는 답변이 9.7%로 전년 대비 6.0%p 상승했다. ▲두 자릿수 채용 계획은 36.6%로 전년 대비 4.2%p 감소했다.

채용 방식에 있어서는 ▲정기 공채가 55.9%로 가장 많았다. ▲수시 채용은 40.9%, ▲인턴(채용 전환형 및 직무 체험형) 채용은 4.3%로 나타났다.

서미영 인크루트 대표는 "올해 하반기 공기업 채용 확정률과 세 자릿수 채용 규모가 전년 대비 크게 상승하며 채용 문이 넓어졌다"라며 "정기 공채뿐만 아니라 수시 채용 비중도 40% 이상으로 나타난 만큼, 구직자들은 가고 싶은 공공기관의 채용 일정을 수시로 체크하고 직무 맞춤형 NCS 준비에 집중하는 것이 유리하다"라고 전했다.

tack@newspim.com