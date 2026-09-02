바디프랜드, 효도 선물 부담 쏙 줄였다…추석 맞이 렌털 혜택 강화

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내달 31일까지 프로모션 진행

선납금·제휴카드 할인 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 추석 명절을 맞아 가족 건강과 선물 고민을 해결하는 '생성형 AI가 말만 하면 다 풀어드림' 프로모션을 전격 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 업계 최초로 음성 대화 기반 '생성형 AI 마사지' 기술을 적용한 신제품 2종 출시를 기념해 기획됐다. 10월 31일까지 진행되는 프로모션을 통해 바디프랜드는 대화하듯 마사지를 생성하는 신기술처럼 명절 건강 고민을 시원하게 해결한다는 취지를 담았다.

[사진=바디프랜드]

적용 대상은 웨어러블 AI 헬스케어로봇 '733'을 비롯해 신제품 '퀀텀AI', '다빈치AI', '에덴로봇', '팔콘 시리즈'와 의료기기인 '메디컬파라오 2026', '메디컬팬텀로봇' 등 대표 라인업 15종이다.

명절 부담을 줄이기 위한 역대급 가격 할인 혜택도 마련했다. 기본 선납금 할인과 프로모션 할인을 비롯해 확대된 제휴카드 할인, 선납금 추가 할인 등을 더해 렌털 부담을 낮췄다. 여기에 라운지 방문 체험 예약 고객 대상 앱 전용 건강코인 지급, 기존 고객 대상 헬스케어 건강기능식품 3종 사은품까지 더해 최대 352만원 상당의 혜택을 선사한다.

바디프랜드 관계자는 "생성형 AI가 사용자의 자연스러운 음성언어에 맞춰 원하는 마사지를 만들어주듯, 이번 추석에는 고객들이 명절을 준비하며 느낄 수 있는 여러 고민을 덜어드리고자 했다"며 "AI헬스케어로봇으로 각자의 생활과 컨디션에 맞는 건강 관리 경험을 통해 보다 편안한 한가위가 되길 바란다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com