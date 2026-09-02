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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC는 지난 1일 서울 서초구 본사에서 한국에너지재단과 '저소득층 에너지효율개선사업의 원활한 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 2일 밝혔다.

저소득층 에너지효율개선사업(이하 '에너지효율개선사업')은 한국에너지재단이 주관하는 정부 지원 복지사업이다.

기초생활수급자, 차상위계층 등 에너지 취약계층과 사회복지시설을 대상으로 단열·창호·바닥 공사와 고효율 보일러 교체, 고효율 냉방기기 지원 등을 통해 주거환경의 에너지 성능을 높이는데 목적이 있다.

2007년부터 시행되고 있으며, 정부는 올해 총 1086억원을 투입해 난방지원 3만7000가구, 냉방지원 1만9000가구 등 총 5만6000가구에 대한 지원을 추진하고 있다.

KCC, 에너지재단과 저소득층 에너지효율 개선사업 협력 [사진=KCC]

이번 협약을 통해, KCC와 한국에너지재단은 ▲창호 공사 수행을 위한 맞춤형 교육 과정 개발 ▲벽체 단열 등 내장 공사 교육 협력 ▲시공 전문성 및 현장 적응력 향상을 위한 실무교육 ▲교육 장소와 교보재 등 교육 인프라 지원 등에 협력할 예정이다.

KCC 관계자는 "건축물의 에너지 효율을 높이기 위해서는 우수한 성능의 자재뿐 아니라 그 성능을 현장에서 정확하게 구현할 수 있는 시공 역량이 중요하다"며 "KCC가 축적해 온 창호와 건축자재 분야의 기술 및 시공 노하우를 적극 활용해 교육의 실효성을 높이고, 에너지 취약계층의 보다 쾌적하고 효율적인 주거환경 조성에 기여할 수 있도록 한국에너지재단과 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.

tack@newspim.com