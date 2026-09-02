스마트레이더시스템, 안티드론 '스파이크' 국내 첫 공급 계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트센싱 기업 스마트레이더시스템이 미국 방산기업 마라솔루션을 통해 안티드론 시스템 '스파이크'의 국내 첫 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 회사는 국내 항만에 스파이크를 공급하는 계약을 최근 체결했으며 연내 납품할 예정이라고 설명했다.

스마트레이더시스템은 지난해 11월 마라솔루션과 한국 독점 공급 양해각서(MOU)를 체결한 이후 이번 계약으로 독점 공급권을 실제로 행사하게 됐다. 회사는 마라솔루션의 초기 투자자이면서 동시에 스파이크의 핵심 센서 공급 파트너다.

회사에 따르면 스마트레이더시스템은 탐지체계 '스포터'에 4D이미징 레이다를, 요격 드론 '시커'에 싱글 레이다를 공급하고 있다. 4D이미징 레이다는 거리·속도·방위각에 높이 정보를 더해 네 가지를 동시에 측정한다. 이를 통해 표적의 위치뿐 아니라 움직임 형태까지 구분할 수 있어 여러 방향에서 동시에 진입하는 드론 군집을 개별로 추적하는 데 효과적이다.

스마트레이더시스템 로고. [사진=스마트레이더시스템]

소형 FPV(1인칭 시점) 드론은 크기가 작고 저고도로 불규칙하게 비행해 기존 레이다로는 탐지가 어렵다. 스마트레이더시스템의 4D이미징 레이다는 이러한 한계를 극복할 수 있다.

또한 스마트레이더시스템이 투자한 마라는 최근 700만 달러(한화 약 100억 원) 규모의 투자를 유치하며 본격적인 양산 단계에 돌입했다.

스마트레이더시스템 관계자는 "지난해 체결한 MOU가 실제 레이다 공급과 국내 첫 공급 계약으로 이어졌다는 점이 이번 발표의 의미"라며 "당사는 단순 레이다 부품 공급을 넘어 투자사와의 시너지를 통해 안티드론 시스템 사업자로 그 영역을 확고히 하고 있다"고 말했다.

이어 "이번 항만 공급을 시작으로 독점 공급권을 발판 삼아 국내 방산 및 공항·발전소 등 국가 기반시설 안티드론 시장을 선점하는 것이 목표"라고 덧붙였다.국가 기반시설 안티드론 시장을 선점하는 것이 목표"라고 밝혔다.

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