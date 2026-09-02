한투증권, MTS 연금관리 전면 개편…美주식 적립투자 지원

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연금 전용 홈 신설·실시간 자산관리 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 모바일트레이딩시스템(MTS)의 연금 자산관리 기능을 전면 개편하며 퇴직연금과 연금저축 투자 편의성을 강화했다.

연금 전용 홈을 신설하고 실시간 자산 조회 기능을 도입하는 한편 미국주식 적립식 투자 서비스도 새롭게 선보였다.

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 연금 자산관리 기능을 전면 고도화하는 내용을 담은 8월 MTS 서비스 개편을 완료했다고 2일 밝혔다.

이번 개편은 퇴직연금 실물이전 제도 시행 이후 투자자가 연금 자산을 직접 운용하는 사례가 늘어난 데 맞춰 이뤄졌다. 여러 메뉴에 흩어져 있던 연금 기능을 통합하고 자산관리 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

한국투자증권이 연금 자산관리 기능을 전면 고도화하는 내용을 담은 8월 MTS 서비스 개편을 완료했다. [사진=한국투자증권]

가장 큰 변화는 기존 상품 홈에서 연금 서비스를 분리해 독립된 '연금 홈'을 신설한 것이다. 연금저축과 퇴직연금 관련 상품과 서비스를 한 곳에 모아 필요한 기능을 보다 쉽게 이용할 수 있도록 했다.

'나의 연금 총자산' 화면도 개선했다. 기존에는 전일 기준으로 제공되던 연금 자산 평가금액과 변동 추이를 실시간으로 확인할 수 있도록 바꿔 보다 정확한 자산관리가 가능해졌다.

퇴직연금 계좌의 적립식 투자 기능도 강화했다. 고객이 원하는 퇴직연금 투자 가능 ETF와 매수 주기를 설정하면 자동으로 적립 매수할 수 있도록 지원한다. 시장 변동에 일일이 대응하지 않아도 장기 투자 전략을 이어갈 수 있다는 설명이다.

해외주식 투자 기능도 확대했다. 기존 소수점 거래에 더해 '미국주식 온주 모으기' 서비스를 새로 도입해 원하는 미국 주식을 1주 단위로 정기 자동매수할 수 있도록 했다.

해외주식 주간거래 이용자를 위한 실시간 랭킹 서비스도 강화했다. 주간거래 시간에도 인기 종목과 거래 동향을 실시간으로 확인할 수 있다.

투자 성과 분석 기능도 개선했다. 손익 추이 화면을 시각적으로 재구성해 자산 변화를 한눈에 확인할 수 있도록 했으며, 지난 7월 개편한 국내주식 현재가 화면도 고객 의견을 반영해 핵심 투자정보 중심으로 화면 구성을 다듬었다.

최근 증권업계는 퇴직연금 실물이전 제도 시행 이후 연금 고객 확보 경쟁이 치열해지면서 MTS를 중심으로 연금관리 서비스를 잇달아 고도화하고 있다. 연금 투자자의 직접 운용 비중이 확대되면서 자산 조회와 자동 적립투자, 투자정보 제공 기능이 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다.

한국투자증권 관계자는 "연금은 긴 호흡으로 관리해야 하는 자산인 만큼 언제든 현황을 확인하고 꾸준히 운용할 수 있는 환경이 중요하다"며 "앞으로도 MTS를 거래뿐 아니라 연금과 장기 자산 형성까지 아우르는 종합 자산관리 플랫폼으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com