시선AI·유온로보틱스, 한화로보틱스와 피지컬 AI 협력

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비정형·난공정 로봇 자동화 공동 사업화

제조·물류·유통 분야 공동 수주 확대

[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 기업 시선AI가 자회사 유온로보틱스, 한화로보틱스와 손잡고 비정형·난공정 로봇 자동화 사업 확대에 나선다.

2일 시선AI는 유온로보틱스, 한화로보틱스와 '비정형·난공정 로봇 자동화 사업 공동 협력'을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

3사는 기존 로봇 시스템 적용이 어려운 고난도 공정을 대상으로 로봇 자동화 통합 솔루션을 공동 사업화할 계획이다. 농산물 산지유통센터(APC) 자동화 사업을 통해 확보한 기술과 현장 적용 경험을 기반으로 협력을 확대한다.

시선AI 로고. [사진=시선AI]

이번 협력에는 한화로보틱스의 협동로봇·이동로봇 하드웨어와 시스템통합(SI) 역량에 시선AI와 유온로보틱스의 눈(인지) 및 손(정밀 제어) 기술을 결합한다.

3사는 비정형 물체를 인식하고 파지한 뒤 제어하는 과정을 하나의 시스템으로 구현한 모듈형 워크셀 패키지를 개발해 사업화할 예정이다. 이를 위한 비정형 솔루션 공동 태스크포스(TF)도 운영한다.

실증을 거쳐 현장에 적용 중인 비정형 난공정 로봇 자동화 솔루션을 기반으로 정밀 부품 취급이 필요한 첨단 제조와 물류, 다양한 형태의 상품을 다루는 유통·패키징 분야에서도 공동 수주를 추진할 계획이다.

시선AI는 이번 협력을 통해 피지컬 AI 기술을 실제 산업 현장의 로봇 자동화 사업에 적용하고 관련 사업 범위를 확대한다는 방침이다.

회사 관계자는 "그동안 쌓아온 협력 관계를 기반으로 고난도 현장 공정에 즉시 투입 가능한 기술력을 입증했다"며 "긴밀한 협력을 통해 글로벌 피지컬 AI 자동화 시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.

winter1004@newspim.com