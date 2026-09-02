'AG 대표' 엄지성, 2경기 연속 1골 1도움…배준호 풀타임 활약

AI 핵심 요약beta
- 엄지성은 2일 왓퍼드전서 1골 1도움했다
- 엄지성은 스완지의 2-0 승리를 이끌었다
- 스완지는 4경기 무패로 챔피언십 선두다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 축구 국가대표 공격수 엄지성(스완지 시티)이 2경기 연속 폭발하며 팀의 선두 도약을 이끌었다.
엄지성은 2일(한국시간) 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와의 2026-2027 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십 4라운드 홈 경기에 선발 출전해 1골 1도움을 기록하며 팀의 2-0 승리를 견인했다.
지난 더비 카운티전에 이어 2경기 연속 1골 1도움을 올린 엄지성은 올 시즌 공식전 5경기 2골 2도움을 기록했다. 스완지는 엄지성의 활약 속에 개막 후 4경기 무패(3승 1무, 승점 10)를 달리며 챔피언십 단독 선두로 올라섰다.
왼쪽 측면 공격수로 나선 엄지성은 경기 시작 8분 만에 선제골을 터뜨렸다. 아담 이다가 오른쪽 측면을 허문 뒤 올린 낮고 빠른 크로스를 문전으로 침투하던 엄지성이 오른발 슈팅으로 마무리지었다.
엄지성은 전반 29분 도움까지 기록했다. 하프라인 부근에서 공을 잡은 상대 수비 뒷공간으로 쇄도하는 이다를 향해 창의적인 스루패스를 찔러넣었다. 이다가 이를 깔끔한 오른발 슈팅으로 성공시켰다.
후반에도 엄지성의 위협적인 움직임은 이어졌다. 후반 10분 정확한 롱패스로 빌드업에 기여했고, 후반 15분에는 골키퍼와 일대일 기회를 맞이하는 등 상대 수비를 지속적으로 흔들었다.
오는 15일 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 와일드카드로 발탁된 엄지성은 대회를 앞두고 최상의 컨디션을 입증했다. 로베르토 모레노 임시 감독 체제로 전환한 A대표팀 내 입지 구축에도 청신호를 켰다.
아시안게임 대표팀 동료 배준호(스토크 시티)는 노리치 시티전에서 풀타임을 소화하며 팀의 1-0 승리와 3연패 탈출에 힘을 보탰다. 백승호(버밍엄 시티)는 사우샘프턴전에 후반 교체 출전해 1-1 무승부를 거뒀다.
psoq1337@newspim.com