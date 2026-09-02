무신사 스탠다드, 일본서 상반기 거래액 7배 성장…K-패션 관문 부상

AI 핵심 요약beta
- 무신사 스탠다드가 올해 상반기 일본 거래액을 7배 늘렸다.
- 8월 첫 구매자 40%가 무신사 스탠다드를 샀다.
- 스피드 배송 도입 뒤 거래액도 3배 이상 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = '무신사 스탠다드'가 일본에서 가파른 성장세를 보이며 대표 K-패션 브랜드로 존재감을 키우고 있다.
무신사 스탠다드의 올해 상반기 일본 거래액은 전년 동기 대비 약 7배 규모로 성장했다. 지난 8월에는 무신사 글로벌 스토어 일본 첫 구매 고객 중 40% 이상이 무신사 스탠다드 상품을 구매한 것으로 나타났다. 같은 기간 무신사 스탠다드 구매 고객의 61%는 글로벌 스토어에 입점한 다른 브랜드 상품도 함께 구매해, 일본 고객의 K-패션 입문과 국내 디자이너 브랜드 발견을 동시에 이끄는 관문 역할을 하고 있다는 설명이다.
무신사 스탠다드는 지난해 10월부터 올해 8월까지 도쿄에서 세 차례 팝업을 열며 브랜드 인지도를 높여왔다. 특히 지난 8월 21일부터 30일까지 열린 '무신사 스테이션 인 하라주쿠'에서는 26FW 캠페인 '서울 스탠다드'를 앞세워 블레이저와 슬랙스 등 주요 제품이 판매 상위권에 오르며 실제 구매로 이어졌다.
무신사는 지난 8월 3일부터 인기 상품을 일본 현지 물류센터에 미리 확보해 주문 후 2~3일 내 받아볼 수 있는 '스피드 배송'을 시작했으며, 서비스 도입 이후 3주간(8월 3~24일) 무신사 스탠다드 거래액은 전년 동기 대비 3배 이상 증가했다.
무신사 관계자는 "일본에서의 성장은 무신사 스탠다드가 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 K-패션 브랜드로 성장할 수 있다는 가능성을 보여주는 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com