대상그룹, 대학가 영세식당 개선 '청춘의 밥' 프로젝트 진행

AI 핵심 요약beta
- 대상그룹이 1일 대학가 상생사업 청춘의 밥을 진행했다.
- 서울 등 4개 지역 7곳에 1억7000만원을 지원했다.
- 지난해 참여 식당 매출은 평균 30% 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 대상그룹은 대학가 영세식당 환경 개선을 지원하는 '청춘의 밥' 프로젝트를 진행했다고 1일 밝혔다. 2016년 시작해 올해로 11회째를 맞은 이 프로젝트는 '대상 대학생봉사단'이 대학가 터줏대감 식당의 내·외부 환경과 메뉴 개선, 홍보를 지원하는 사회공헌사업이다.
지난해 참여 식당 7곳의 월평균 매출은 30% 증가했으며, 최대 58% 신장률을 기록했다.
올해는 서울, 부천, 성남, 천안 등 4개 지역에서 건국대 '김밥대학라면학과', 서강대·연세대 '형제식당' 등 7곳을 선정해 총 1억7000만 원의 환경개선 비용을 지원했다. 누적 지원 식당은 57곳으로 늘었다. 대학생봉사단 9기 48명이 상권 분석, 메뉴 개발, 홍보 기획 등을 맡았다.
고물가 부담을 겪는 청년들을 위해 선정 식당 7곳에서 쓸 수 있는 1만 원 상당 식사 쿠폰을 총 700명에게 제공한다.
김경숙 대상 ESG경영실장은 "대학생들이 전공 역량을 바탕으로 대학가 식당의 실질적인 변화를 만들어간다는 점에서 의미가 크다"며 "더 많은 청년과 지역 자영업자가 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com