오픈AI·앤트로픽 한자리에…삼성SDS, 기업 AX 실행전략 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 1일 AX 실행 전략과 AI 풀스택을 공개했다.
- 오는 8일 리얼 서밋 2026을 서울 코엑스서 연다.
- 오픈AI·앤트로픽과 고객사가 AI 활용 성과를 공유한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
59개 세션서 실제 고객 성과 공개…AI 에이전트 직접 만드는 체험도
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS가 기업의 AI 경쟁이 단순 도입에서 실제 사업 성과를 내는 'AX 실행' 단계로 이동하고 있다고 보고 인프라부터 플랫폼, 업무 솔루션까지 아우르는 AI 풀스택 전략을 공개한다. 오픈AI와 앤트로픽 등 글로벌 AI 기업도 한자리에 모여 기업용 AI 시장 공략 방안을 제시한다.
삼성SDS는 오는 8일 서울 코엑스에서 엔터프라이즈 AX 콘퍼런스 '리얼 서밋 2026'을 개최한다고 1일 밝혔다. 이준희 삼성SDS 대표는 기업의 업무와 비즈니스를 AI 중심으로 재설계하는 AX 방향과 삼성SDS AI 풀스택을 활용한 실행 전략을 발표한다.
기조연설에는 김경훈 오픈AI 한국총괄대표와 최기영 앤트로픽 한국 대표가 함께 나선다. 두 회사는 글로벌 AI 기술의 발전 방향과 기업 활용 전략, 삼성SDS와 협력해 기업 고객의 AX 수요에 대응하는 방안을 소개한다. GS칼텍스와 동원그룹 등 고객사도 실제 AI 도입 성과를 공유한다.
오후에는 제조·물류·금융·공공·국방 등 10개 트랙에서 총 59개 세션이 열린다. 오픈AI와 앤트로픽을 비롯해 구글 클라우드, 델 테크놀로지스, 퓨리오사AI 등 국내외 파트너도 기업 AI 적용 사례를 발표한다.
올해는 AI를 직접 활용해보는 프로그램도 확대했다. 참가자는 삼성SDS 생성형 AI 플랫폼 '패브릭스'에서 AI 에이전트를 직접 만들고 삼성 클라우드 플랫폼에서 클라우드 자원을 생성·배포할 수 있다. 업무협업솔루션 브리티웍스의 신기능 '코워크'도 이번 행사에서 처음 공개된다.
mkyo@newspim.com