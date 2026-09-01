배달의민족, 내달 포인트 적립형 배민클럽 출시

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 1일 배민포인트 적립 배민클럽을 다음달 1일 출시한다고 밝혔다.
- 신규 상품은 무료배달과 B마트 10% 할인에 포인트 적립을 더했다.
- 기존 구독자는 혜택 그대로 이용하며 배민은 제휴 확대를 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
적립률 추후 공개
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 결제 금액에 따라 배민포인트를 적립해주는 신규 배민클럽 상품을 다음달 1일 출시한다고 1일 밝혔다.
신규 상품은 무료배달과 배민B마트 10% 무제한 할인 등 기존 혜택에 포인트 적립 기능을 추가한다. 적립된 포인트는 배민에서 현금처럼 사용할 수 있으며 정확한 적립률 등 세부 사항은 추후 공개할 예정이다.
기존 배민클럽 구독자는 혜택 변동 없이 상품을 계속 이용할 수 있다. 현재 배민클럽 상품은 오는 30일까지 신규 가입할 수 있으며 다음달 1일부터는 새 상품으로 가입하게 된다.
배민클럽은 2024년 9월 서비스를 시작했다. 배민은 이후 티빙과 유튜브 프리미엄 등 온라인동영상서비스(OTT) 결합 상품을 선보이며 제휴 혜택을 확대했다.
배민에 따르면 배민클럽 구독자가 무료배달로 받는 혜택은 월평균 1만8000원이다. 배민B마트 등 장보기 쇼핑에서는 월평균 1만원, 프랜차이즈 브랜드를 포함한 제휴사 쿠폰 이용 시에는 월평균 6000원의 할인 혜택을 각각 받고 있다.
배민은 신규 상품 출시 이후에도 파트너십을 통해 배민클럽 상품과 제휴 프로그램을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com