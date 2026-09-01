LG전자, 중저가 노트북 공략…14형 '그램북 AI' 출시

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 1일 실속형 노트북 LG 그램북 AI 2026 14형을 7일 출시한다고 밝혔다.
- 신제품은 145만원부터로 1.29kg에 30.5시간 배터리를 갖췄다.
- LG전자는 구독 서비스와 보안·확장성으로 중저가 PC 시장을 공략한다.
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인텔 최신 칩·메탈 바디 갖춰…"가격만 싼 보급형과 차별화"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 반도체 가격 상승에 따른 '칩플레이션'으로 PC 가격 부담이 커지는 가운데 실속형 노트북을 앞세워 중저가 시장 공략에 나선다. 단순히 가격만 낮추기보다 배터리와 휴대성, 확장성 등 주요 사양을 유지해 보급형 제품과 차별화한다는 전략이다.
1일 LG전자는 오는 7일 'LG 그램북 AI 2026' 14형을 국내 출시한다고 밝혔다. 출하가는 145만원부터다. 신제품에는 2026년형 인텔 코어 시리즈3 프로세서와 61.2Wh 배터리를 적용해 최대 30.5시간 사용할 수 있도록 했다.
그램북 가운데 처음 선보이는 14형 제품으로 무게는 1.29kg, 두께는 14.9mm다. 외장 전체에 알루미늄을 적용했으며 HDMI와 USB-A·C, 유선 랜 등 다양한 단자도 갖췄다. 웹캠에는 물리적 셔터를 적용해 보급형 노트북에서 상대적으로 놓치기 쉬운 보안 기능도 강화했다.
'LG 그램 링크'를 통해 제조사와 관계없이 스마트폰·태블릿과 파일을 주고받거나 노트북 키보드와 터치패드로 모바일 기기를 조작할 수 있다. 코파일럿 단축키를 통해 윈도우 AI 기능도 바로 실행할 수 있다.
LG전자는 초기 구매 부담을 줄이기 위해 최대 4년 구독 상품도 운영한다. 구독 기간 무상 A/S를 제공하고 선택한 케어 서비스에 따라 배터리와 키보드도 1회 무상 교체한다. 전승은 LG전자 한국MS마케팅담당은 "합리적인 가격뿐 아니라 전성비와 휴대성, 보안, 확장성까지 갖춰 중저가 PC 시장을 공략할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com