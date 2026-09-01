CJ대한통운, 월 10건 보내면 택배비 1000원 할인

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 1일 보내오네 월 10건 이상 고객에 할인 챌린지를 도입했다.
- 오네 앱 방문접수 10건 이상이면 다음 달 박스당 1000원 할인된다.
- 별도 신청 없이 자동 적용되며 실적 달성 시 단짝 배지가 표시된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오네 앱 실적 기준 집계
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 오네(O-NE) 앱의 개인 간 택배 서비스 '보내오네'를 월 10건 이상 이용한 고객에게 다음 달 택배 운임을 박스당 1000원 할인하는 '보내오네 단짝 챌린지'를 도입한다고 1일 밝혔다.
한 달 동안 오네 앱에서 '보내오네 방문접수'를 10건 이상 이용하면 다음 달 이용 건부터 횟수 제한 없이 박스당 1000원이 자동 할인된다. 별도의 신청이나 쿠폰 발급 절차는 없다.
다음 달에도 10건 이상 이용하면 그다음 달에도 같은 혜택을 받을 수 있다. 목표를 달성한 고객에게는 보내오네 로고 옆에 '단짝' 인증 배지가 표시되며 달성 현황은 오네 앱 메인 화면에서 확인할 수 있다.
이용 실적은 오네 앱에서 본인인증을 마친 휴대전화 번호를 기준으로 집계한다. 같은 번호로 방문접수를 신청한 뒤 상품 인수가 완료된 건만 인정하며 키오스크와 무인락커 등 다른 채널의 접수 물량은 제외한다.
오네 앱의 누적 다운로드 수는 1700만건 이상이며 월간활성사용자수(MAU)는 75만명 이상이다.
CJ대한통운은 지난 4월 보내오네 출시에 맞춰 오네 앱을 방문접수와 예약 안내 등 접수 고객 중심으로 개편하고 신용카드와 간편결제 기능을 도입했다.
kji01@newspim.com