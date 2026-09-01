프랭클린템플턴, 김인근 한국 대표 선임…"국내 입지 한층 강화"

AI 핵심 요약beta
- 프랭클린템플턴은 1일 김인근 한국대표이사 사장을 선임했다.
- 김 대표는 한국법인 운영과 사업 전략을 총괄하게 됐다.
- 그는 27년 경력의 자산운용 전문가로 입지를 강화할 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 글로벌 자산운용사 프랭클린템플턴은 1일 김인근 한국 대표이사 사장을 선임했다고 밝혔다.
회사에 따르면 김 신임 대표는 프랭클린템플턴의 한국 현지법인인 프랭클린템플턴투자자문을 이끌며, 한국 사업의 전략과 운영을 총괄하고 성장을 견인할 예정이다.
김 신임 대표는 웨스턴에셋자산운용(Western Asset Management) 싱가포르 법인에서 6년간 재직한 뒤 프랭클린템플턴에 합류했다. 27년이 넘는 자산운용 경력을 보유하고 있으며, 웨스턴에셋자산운용으로 자리를 옮기기 전에는 블랙록자산운용(BlackRock)과 한국은행에서 다양한 직책을 역임했다.
다니엘 감바(Daniel Gamba) 프랭클린템플턴 공동사장 겸 최고영업책임자(CCO)는 "한국은 프랭클린템플턴에 전략적으로 중요한 시장이자 아태지역 비즈니스의 핵심축"이라며 "아시아에서 가장 규모가 크고 고도화된 투자 시장 중 하나로, 주요 기관투자자들이 자리하고 있으며 자산 관리 부문 또한 성장하고 있다"고 말했다.
이어 "탁월한 리더십과 비즈니스 개발 역량을 갖춘 김인근 대표가 프랭클린템플턴 한국 사업의 새로운 장을 열어가며 국내 입지를 한층 더 강화할 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.
김 신임 대표는 "투자자들에게 매우 중요한 시기에 한국 사업을 이끌게 되어 깊은 책임감을 느낀다"며 "역동적이고 선진화된 한국 시장에서 앞으로 고객과 파트너사, 그리고 유능한 국내 팀과 함께 프랭클린템플턴이 쌓아온 탄탄한 기반을 더욱 공고히 할 것"이라고 강조했다.
rkgml925@newspim.com