제이씨케미칼, HVO·SAF 사업성 검토 본격화

AI 핵심 요약beta
- 제이씨케미칼이 1일 HVO·SAF 사업성 검토에 착수했다.
- 덴마크 톱소와 기술 라이선스·기본설계를 체결했다.
- 울산 신항 생산시설 검토와 2027년 투자 결정을 추진한다.
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울산 신항 생산시설 검토, 내년 7월 투자 결정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 친환경 바이오에너지 전문기업 제이씨케미칼이 차세대 바이오연료인 수소화식물성오일(HVO)과 지속가능항공유(SAF)에 대한 사업성 검토를 본격 추진한다고 1일 밝혔다.
제이씨케미칼은 HVO·SAF 생산시설의 핵심 공정 기술 및 설계 라이선스 업체로 덴마크의 에너지 전환 기술기업 톱소(Topsoe)를 선정하고 관련 기술 라이선스 및 기본설계 계약을 체결했다.
회사는 이번 계약을 통해 그동안 검토해 온 HVO·SAF 프로젝트의 기술적 기반을 구체화하고 사업화를 위한 검토에 들어간다. 톱소의 HVO·SAF 생산기술을 기반으로 울산 신항 부지에 친환경 바이오연료 생산시설을 구축하는 방안을 검토할 예정이다.
톱소는 1940년 설립된 덴마크 기업으로 전 세계 에너지·정유·석유화학 기업에 공정기술과 촉매, 엔지니어링 솔루션을 공급하고 있다. 회사 측에 따르면 톱소는 하이드로플렉스(HydroFlex) 기술을 통해 폐식용유와 동물성 유지 등 유지계 원료를 HVO와 SAF 등 저탄소 연료로 전환하는 분야에서 다수의 글로벌 프로젝트 경험을 보유하고 있다.
제이씨케미칼은 앞으로 진행할 기본설계를 통해 공정 구성과 주요 설비 사양, 원료별 생산수율, 제품 품질, 투자비 및 운영비 등을 구체화할 계획이다.
이를 바탕으로 사업의 기술적 타당성과 투자경제성을 검증하고 기본설계 완료 이후인 2027년 7월부터 단계적으로 투자 여부를 결정할 예정이다.
이번 프로젝트는 기존 바이오디젤 사업에서 확보한 원료 조달·전처리·생산 경험을 HVO와 SAF 분야로 확대하는 방식으로 추진한다.
제이씨케미칼은 저급 폐유지의 불순물을 제거하는 전처리설비인 PTU(Pretreatment Unit) 역량과 국내외 바이오연료 공급망을 활용해 다양한 원료를 확보하고 처리할 수 있는 사업모델을 검토하고 있다.
기본설계 단계에서는 원료 경쟁력과 제품 판매 가능성, 정책·인증 요건, 장기 수익성 등도 함께 검토해 사업 실행 가능성을 판단할 계획이다.
이와 함께 원료 공급사와 국내외 정유·에너지 기업, 항공유 수요처, 물류·저장시설 운영사, 금융기관 등과 파트너링도 추진한다. 회사는 원료 확보부터 전처리·생산·인증·판매까지 연결하는 HVO·SAF 밸류체인 구축을 검토하고 있다.
제이씨케미칼 관계자는 "이번 톱소 선정과 기본설계 추진은 그동안 검토해 온 HVO·SAF 사업을 구체적인 프로젝트로 전환하는 첫 단계"라며 "제이씨케미칼이 보유한 바이오연료 원료 조달·전처리·생산 역량을 결합해 사업모델을 구체화하겠다"고 말했다.
이어 "기본설계 결과와 시장 환경을 검토하면서 다양한 파트너들과 사업의 실행 가능성을 높여 나갈 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com