중기중앙회, '전략경제와 중소기업 AI 전환 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 중기중앙회가 1일 여의도서 AI 전환 세미나를 열었다.
- 재정경제부와 중기계는 AI 에이전트·로보틱스 대응을 논의했다.
- 정부와 중기계는 단계적 지원과 상생 성장 필요성을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 재정경제부와 여의도 중기중앙회에서 '전략경제와 중소기업 AI 전환 세미나'를 개최했다고 1일 밝혔다.
이번 세미나는 재정경제부가 설치한 민간 자문기구인 전략경제자문단의 전략산업 중 인공지능(AI) 에이전트 커머스와 AI·로보틱스에 대한 중소기업의 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다.
김기문 중기중앙회장은 환영사에서 "정부가 세계 3대 AI 강국으로 도약하기 위해 AI 전환에 힘쓰고 있는 만큼, 중소기업도 이에 적극 동참해 새로운 성장 기회를 만들어 나가야 한다"고 강조했다.
이어 "정부와 민간이 힘을 모아 기초 단계부터 고도화 단계까지 중소기업의 AI 전환 수준에 맞는 정책을 단계적으로 설계하고 지원해야 한다"며, "중앙회가 지난 9년 동안 삼성·포스코 등과 대·중소 상생형 스마트공장 구축을 지원해 온 것처럼 대기업의 AI 경쟁력을 산업 전반으로 연결해 중소기업이 함께 성장하는 '모두의 성장'을 실현해야 한다"고 밝혔다.
허장 재정경제부 제2차관은 축사를 통해 "중소기업이 산업 현장에서 AI를 활용하는 포용적이고 생동감 있는 생태계를 조성하기 위해 AI 에이전트와 피지컬 AI에서 중소기업의 적응과 혁신이 필요하다"며, "중소기업이 AI를 활용해 생산성을 혁신하도록 GPU 등 컴퓨팅 인프라 지원, 제조 파운데이션 모델 개발, 지역 특성별 중소기업 AI 도입 등을 지원할 것"이라 밝혔다.
정부에서는 박영선 전략경제자문단 위원장과 허장 재정경제부 제2차관, 중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장을 비롯한 중소기업 대표 및 협동조합의 이사장들이 함께했으며, 강명수 중소벤처기업정책학회장 등 학계를 포함해 총 200여 명이 참석했다.
tack@newspim.com