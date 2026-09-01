인텔리빅스, 신세계면세점에 AI 영상분석시스템 공급

AI 핵심 요약beta
- 인텔리빅스가 1일 신세계면세점 명동점에 AI 영상분석시스템을 공급했다.
- 시스템은 CCTV를 분석해 역주행·혼잡 등 위험을 조기 감지했다.
- 비전 AI와 VLM으로 오탐을 줄이고 예방 중심 관제를 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 안전 AI 기업 인텔리빅스가 신세계면세점 명동점에 비전 AI와 비전언어모델(VLM)을 결합한 AI 영상분석시스템을 공급했다고 1일 밝혔다.
공급된 시스템은 CCTV 영상을 실시간으로 분석해 위험 상황을 조기에 파악하고 현장의 신속한 대응을 지원한다. 기존 관제 인력이 여러 화면을 직접 확인하던 방식의 한계를 보완하고, 사고 가능성이 있는 상황을 사전에 포착해 예방 중심의 안전관제 체계 구현을 돕는다.
회사에 따르면 신세계면세점 명동점에서는 에스컬레이터 역주행, 유모차 진입, 캐리어 이용 관련 위험행동 등을 AI가 감지한다. 위험 상황이 포착되면 안내방송과 경고장치로 즉시 알리고, 관제 인력의 신속한 대응을 지원한다. 고객이 갑자기 쓰러지는 상황도 즉시 감지해 초기 대응을 돕는다. 주요 출입구와 엘리베이터 홀 등 고객 이동이 많은 공간에서는 방문객 밀집도를 분석해 혼잡 상황을 조기에 파악하고, 현장 인력 배치와 고객 동선 조정 등에 활용할 수 있다.
또한 시스템은 1차로 비전 AI가 이상 징후를 감지하고, 2차로 VLM이 전후 상황과 행동 맥락을 정밀 분석하는 방식으로 작동한다. 이를 통해 기존 영상관제의 오탐·오알람을 줄이고 관제 인력의 피로도를 낮춘다.
인텔리빅스는 지자체 등 공공 분야에 차세대 AI 영상관제 플랫폼 Gen AMS를 비롯해 다양한 AI 안전 솔루션을 공급해 왔다. 산업 및 건설 현장에서도 AI 영상분석 기술을 활용한 안전관리 솔루션의 적용 범위를 넓히고 있다.
안광호 인텔리빅스 AI융합사업그룹 상무는 "공공과 산업 현장에서 축적해 온 AI 안전관제 기술이 유통과 다중이용시설 등 민수 영역으로 확대되고 있다"며 "앞으로 자사 기술을 지속 고도화해 위험을 사전에 인지하고 대응하는 예방 중심의 안전관제를 확산하고, 다양한 산업과 생활 현장에서 활용되는 AI 안전 솔루션 기업으로 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
한편 인텔리빅스는 지난 3월 24일 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했으며 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
nylee54@newspim.com