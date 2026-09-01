주말 낮 가전 쓰면 캐시백…삼성전자·한전 시범사업

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 1일 한전과 스마트가전 캐시백 시범사업을 시작했다.
- 주말·공휴일 11시~14시 대상 가전을 쓰면 kWh당 100원을 돌려준다.
- 세탁기 등 4종 대상이며 스마트싱스로 신청과 예약이 가능했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세탁기·건조기 등 4종 대상…스마트싱스서 신청·예약 가능
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 한국전력과 손잡고 전력 수요가 낮은 시간대에 가전을 사용하면 전기요금을 돌려주는 '스마트가전 캐시백' 시범사업을 시작한다. 삼성 스마트가전 이용자는 스마트싱스 앱을 통해 신청부터 가전 작동 예약까지 할 수 있다.
1일 삼성전자에 따르면 스마트가전 캐시백은 태양광 등 신재생에너지 발전량이 많은 시간대로 전력 사용을 분산하기 위한 사업으로 9월 1일부터 두 달간 진행된다. 주말과 공휴일 오전 11시부터 오후 2시 사이 대상 가전을 사용하면 전력 사용량 1kWh당 100원, 시간당 최대 300원을 돌려받을 수 있다. 캐시백은 전기요금 차감이나 환급 방식으로 지급된다.
대상 제품은 세탁기와 건조기, 식기세척기, 의류관리기 등 4종이다. 삼성 스마트가전 이용자는 스마트싱스 앱 '라이프' 탭의 '에너지' 서비스에서 캐시백 사업을 연결한 뒤 회원가입과 기기 사용량 데이터 공유 동의를 거치면 참여할 수 있다.
스마트싱스의 예약 기능을 활용하면 대상 시간에 맞춰 가전을 자동으로 작동시킬 수도 있다. 주말 오전 세탁기나 건조기 작동 시간을 미리 설정해두는 방식이다. 스마트싱스 에너지에서는 실시간 전력 사용량 확인과 AI 절약 모드도 지원한다.
삼성전자는 해외에서도 에너지 기업과 전기요금 절감 서비스를 확대하고 있다. 이탈리아 에넬과는 삼성 세탁기 구매 고객에게 2년간 최대 180kWh의 전기를 제공하고 있으며, 영국 브리티시 가스와는 주말 전기요금 50% 할인 요금제를 선보였다.
mkyo@newspim.com