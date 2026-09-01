KB자산운용, 국내 첫 '낸드 메모리 ETF' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 1일 국내 최초 낸드 ETF를 출시했다.
- RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 ETF를 선보였다.
- AI 데이터 저장 수요 확대에 집중 투자한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB자산운용이 인공지능(AI) 확산으로 급증하는 데이터 저장 수요에 투자하는 국내 최초의 낸드(NAND) 메모리 밸류체인 상장지수펀드(ETF)를 선보인다.
KB자산운용은 'RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 ETF'를 출시한다고 1일 밝혔다.
최근 AI 산업이 빠르게 성장하면서 반도체 투자도 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 데이터 저장 분야로 관심이 확대되고 있다.
AI가 생성·처리하는 데이터가 폭발적으로 증가하면서 이를 저장하는 SSD와 낸드 메모리의 중요성이 커지고 있기 때문이다.
낸드 플래시는 스마트폰과 PC는 물론 데이터센터 SSD에 사용되는 핵심 메모리 반도체다.
이번 ETF는 글로벌 상장기업 가운데 낸드 플래시를 직접 생산하거나 낸드 기반 저장 솔루션과 인프라 사업을 영위하는 기업에 투자한다.
포트폴리오는 전체 자산의 70%를 낸드 플래시 생산과 저장 솔루션을 담당하는 글로벌 핵심 기업 4곳에 동일가중 방식으로 투자하고, 나머지 30%는 메모리·저장 인프라 밸류체인 기업으로 구성했다.
한국과 미국, 일본 기업을 함께 편입해 특정 국가나 기업으로의 쏠림을 줄이면서 글로벌 낸드 밸류체인 전반에 투자할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.
이날 기준 주요 편입 종목은 삼성전자(19.9%), SK하이닉스(18.8%), 샌디스크(16.4%), 키옥시아(12.3%), 마이크론테크놀로지(11.4%), 램리서치(7.1%), 마벨테크놀로지(3.6%), 씨게이트테크놀로지(3.5%), 웨스턴디지털(3.0%), 도쿄일렉트론(2.9%) 등이다.
기존 반도체 ETF가 메모리와 파운드리, 장비 기업 등을 폭넓게 담는 것과 달리 이번 상품은 낸드 메모리와 저장장치 밸류체인에 집중 투자하는 것이 차별점이다. AI 데이터 저장 시장 성장에 보다 직접적으로 투자할 수 있도록 설계됐다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI의 무게중심이 학습에서 추론으로 이동할수록 기업용 SSD와 낸드 메모리의 전략적 가치는 더욱 커질 것"이라며 "RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 ETF를 통해 삼성전자와 SK하이닉스, 샌디스크, 키옥시아 등 글로벌 낸드 핵심 기업에 집중 투자할 수 있도록 했다"고 말했다.
plum@newspim.com