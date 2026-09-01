"챗GPT가 GS25 상품 골라준다"…GS리테일, 'AI 쇼핑 시대' 본격화

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 1일 우리동네GS와 챗GPT를 연동했다.
- 챗GPT에서 상품을 찾고 행사 정보까지 추천했다.
- 향후 매장 위치와 영업시간 안내로 확대한다.
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상품 추천부터 할인정보·매장 안내까지 확대
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 자체 쇼핑 앱 '우리동네GS'와 챗GPT를 연동해 인공지능(AI) 기반 상품 검색 서비스를 선보였다.
GS리테일은 1일 챗GPT에서 우리동네GS의 상품 정보를 확인할 수 있는 전용 플러그인을 출시했다고 밝혔다. 고객이 챗GPT에 원하는 상품을 입력하면 GS25와 GS더프레시, 와인25플러스에서 판매하는 상품을 찾아 추천해주는 방식이다.
이용 방법은 간단하다. 예를 들어 '초코우유를 추천해달라'고 입력하면 관련 상품뿐 아니라 1+1 등 진행 중인 행사 정보까지 확인할 수 있다. 추천 상품을 선택하면 우리동네GS의 상품 상세 페이지로 연결되며, 앱으로 이동해 관련 상품을 추가로 검색하는 것도 가능하다.
GS리테일은 향후 AI를 통한 매장 위치와 영업시간, 부가서비스 안내까지 기능을 확대할 계획이다. 전국 1만9000여개 매장과 AI 쇼핑 서비스를 연결해 온라인 상품 검색이 실제 매장 방문과 구매로 이어지도록 한다는 구상이다.
우리동네GS는 GS25와 GS더프레시 등을 기반으로 배달·픽업, 사전예약, 마감할인, 와인25플러스 등을 제공하는 통합 쇼핑 앱이다. 지난 7월 기준 월간활성이용자(MAU)는 약 450만명이다.
전진혁 GS리테일 O4O부문장은 "GS리테일은 우리동네GS 앱과 챗GPT 연동을 통해 고객이 필요한 상품을 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 AI 쇼핑 서비스 기반을 마련했다"며 "단순 상품 추천을 넘어, 고객의 쇼핑 상황을 이해하고 인근 매장 정보까지 제공하는 차세대 AI 쇼핑 어시스턴트로로 거듭날 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com