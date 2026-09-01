F&F 디스커버리, 에스파 닝닝과 26FW 가을 캠페인 공개

AI 핵심 요약beta
- 디스커버리가 31일 에스파 닝닝과 26FW 가을 캠페인을 공개했다.
- 도심 밖 활동적 순간을 담아 레이어드 스타일링을 선보였다.
- 경량 액티브 자켓 등 간절기용 대표 제품도 소개했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = F&F가 전개하는 프리미엄 액티브 웰니스 라이프스타일 브랜드 '디스커버리 익스페디션'(이하 디스커버리)이 브랜드 앰버서더인 그룹 에스파(aespa) 멤버 닝닝과 함께한 26FW 가을 시즌 캠페인 비주얼을 공개했다.
이번 캠페인은 'DISCOVER MY ACTIVE WELLNESS'를 주제로, 도심을 벗어난 활동적인 순간을 배경으로 촬영했다. 닝닝은 26FW 대표 아이템인 바람막이, 경량패딩, 트레이닝 세트, 기능성 티셔츠 등을 착용해 간절기부터 초겨울까지 활용 가능한 레이어드 스타일링을 선보였다.
대표 제품으로는 경량성과 보온성, 발수 기능을 갖춘 '경량 액티브 자켓'(4가지 컬러 출시), 초경량 10데니아 충전재와 발수·방풍 기능을 적용한 '올버트 경량패딩', 크롭 기장의 글로시한 디자인이 특징인 '웰니스 경량 크롭 자켓' 등이 소개됐다.
디스커버리 마케팅 본부 김태영 이사는 "앰버서더 닝닝과 함께한 이번 캠페인 화보는 'DISCOVER MY ACTIVE WELLNESS'라는 브랜드 메시지를 통해 나만의 일상, 그 자체가 액티브 웰니스 라이프스타일이라는 이야기를 전하고자 했다"고 말했다.
fineview@newspim.com