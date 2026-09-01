전국 광역단체장 9월 1일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사 등 지자체장들 27일 일정을 소화했다
- 충북·강원·전북 등에서 공장 기공식과 출범식이 열렸다
- 부산·대전·세종·충남은 의회 일정과 현안 회의를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-직원조회(09:00 문화홀)
-스템코 제2공장 기공식(10:30 오창)
-전국장애인체육대회 충북선수단 출정식(16:30 충북체육회관)
▲우상호 강원도지사
-제12회 도 의용소방대 소방기술경연대회(10:00 속초종합경기장)
-2026년 강원 농식품 페어(15:00 춘천 강원창작개발센터)
-제30회 원주시민의 날 경축행사 (19:00 원주치악체육관)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 청와대)
▲이원택 전북지사
- 공공기관 이전 대응 전략회의 09:00 (종합상황실)
- 농협금융 전북 금융허브 출범행사 (10:30 농협은행 전북본부)
- 2026 양성평등주간 기념행사(15:00 공연장)
▲추경호 대구광역시장
-이스타항공 취항식(09:00 대구공항)
- 제328회 대구시의회 정례회(10:00 시의회 본회의장)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(395회) ;우리말, 바로 알고 바로 쓰기(07:20 다목적홀)
- 실국원장 간부회의; 2027년도 국가투자예산 정부(안) 반영 현황점검회의(09:30 원융실)
- 구미 법성사 법운사회복지회 성금 전달식(11:00 접견실)
- 경북도립국악단 제10대 상임지휘자 위촉식(14:00 접견실)
- 지역중소기업 성장 및 생산적 금융연계 경상북도-하나은행 업무협약식(14:30 접견실)
- 국립경국대 방사선 특화의료산업 전문가 간담회(17:00 접견실)
▲전재수 부산시장
- 제339회 부산광역시의회 임시회 3차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
- 2026년 양성평등주간 기념식(16:30 대강당)
▲박완수 경남지사
- 제436회 도의회 정례회 1차 본회의(10:00)
▲허태정 대전시장
-제299회 제1차 정례회 개회(10:00 본회의장)
-온통대전 2.0 장보기 행사(12:50 중앙시장)
▲조상호 세종시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-2026년 제4차 청렴도 향상 대책회의(10:00 대회의실)
-세종 지·산·학·연 앵커 협의체 발족식(15:00 코아비스(연서면))
▲박수현 충남지사
-9월 직원 월례모임(9:00 문예회관)
-제1차 확대간부회의(9:40 대회의실)
-제371회 도의회 임시회 개회(14:00 본회의장)
-첨단산업 투자협약식(15:30 대회의실)▲우상호 강원도지사
-제12회 도 의용소방대 소방기술경연대회(10:00 속초종합경기장)
-2026년 강원 농식품 페어(15:00 춘천 강원창작개발센터)
-제30회 원주시민의 날 경축행사 (19:00 원주치악체육관)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 청와대)
▲이원택 전북지사
- 공공기관 이전 대응 전략회의 09:00 (종합상황실)
- 농협금융 전북 금융허브 출범행사 (10:30 농협은행 전북본부)
- 2026 양성평등주간 기념행사(15:00 공연장)
▲추경호 대구광역시장
-이스타항공 취항식(09:00 대구공항)
- 제328회 대구시의회 정례회(10:00 시의회 본회의장)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(395회) ;우리말, 바로 알고 바로 쓰기(07:20 다목적홀)
- 실국원장 간부회의; 2027년도 국가투자예산 정부(안) 반영 현황점검회의(09:30 원융실)
- 구미 법성사 법운사회복지회 성금 전달식(11:00 접견실)
- 경북도립국악단 제10대 상임지휘자 위촉식(14:00 접견실)
- 지역중소기업 성장 및 생산적 금융연계 경상북도-하나은행 업무협약식(14:30 접견실)
- 국립경국대 방사선 특화의료산업 전문가 간담회(17:00 접견실)
▲전재수 부산시장
- 제339회 부산광역시의회 임시회 3차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
- 2026년 양성평등주간 기념식(16:30 대강당)
▲박완수 경남지사
- 제436회 도의회 정례회 1차 본회의(10:00)
▲허태정 대전시장
-제299회 제1차 정례회 개회(10:00 본회의장)
-온통대전 2.0 장보기 행사(12:50 중앙시장)
▲조상호 세종시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-2026년 제4차 청렴도 향상 대책회의(10:00 대회의실)
-세종 지·산·학·연 앵커 협의체 발족식(15:00 코아비스(연서면))
▲박수현 충남지사
-9월 직원 월례모임(9:00 문예회관)
-제1차 확대간부회의(9:40 대회의실)
-제371회 도의회 임시회 개회(14:00 본회의장)
-첨단산업 투자협약식(15:30 대회의실)
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com