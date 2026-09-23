[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 대비 마무리·최종 점검 전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대학수학능력시험은 한국교육과정평가원 주관으로 매년 11월 둘째 주 목요일에 어김없이 실시된다. 지난 2026년 9월 11일, 2027학년도 수시 원서접수가 마무리된 현 시점에서, 수시모집의 비중이 높다는 이유로 간혹 "수능의 영향력이 예전만 못하다"는 평가가 나오기도 하지만, 여전히 수능은 대입 전체의 당락을 뒤흔드는 결정적인 분수령이다. 2027년 1월 4일부터 진행하는 정시모집에서는 두 말할 필요도 없고, 수시모집에서도 수능 최저학력기준 충족 여부가 최종 합격과 불합격을 가르는 가장 매섭고 확실한 잣대가 되기 때문에, 수험생들에게 수능 공부는 마지막 순간까지 결코 손에서 놓을 수 없는 핵심 과제이다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 수능시험이 지닌 구조적 의미와 영향력

수능은 1년에 단 한 번 치러지는 거대한 시험으로, 매년 52~55만 명의 수험생이 응시한다.

정시모집에서는 '가, 나, 다'군이라는 3회의 엄격한 지원 제한 속에서 오직 단 한 번의 수능 성적으로 대학의 당락이 최종 결정된다. 이 때문에 수험생들은 "단 한 번의 시험이 내 10대 후반과 미래를 좌우한다."는 엄청난 심리적 압박감과 긴장 속에서 시험을 치르게 된다.

수시모집은 주로 내신 성적과 학생부 기록을 바탕으로 지원하지만, 평소 치르는 수능 모의고사 성적은 수시 지원의 안전선과 상향선을 가르는 매우 중요한 기준점이 된다.

만약 수시에서 뜻대로 합격하지 못하더라도 누구에게나 정시라는 마지막 기회가 열려 있기 때문에, 많은 수험생이 수능을 통해 안정적으로 확보할 수 있는 대학 수준보다 한 단계 이상 높은 대학을 수시에서 과감하게 도전하는 전략을 취하게 된다.

◆ 수능 성적의 다각적 활용과 시기별 흐름

수능 성적은 정시에서는 합격선을 가르는 직접적인 절대 기준이 되며, 수시에서는 수능 최저학력기준 충족이라는 최종 관문을 통과시키는 간접적이면서도 강력한 수단이 된다. 본격적인 수능 공부는 대개 고등학교 2학년 겨울방학부터 시동이 걸린다. 이 시기부터 수험생들은 EBS 교재와 기출문제를 본격적으로 접하고, 탐구 과목을 확정하며, 다가오는 3월 첫 전국연합학력평가를 준비한다. 3월 모의고사 성적은 이후 한 해 동안의 입시 및 학습 전략 전체의 방향을 묵직하게 결정짓는 첫 번째 지표가 된다.

수능 성적이 꾸준히 높고 안정적으로 나오는 학생은 정시 진학 가능성을 높게 점치며 수시에서 공격적인 상향 지원을 시도하는 반면, 성적이 불안정한 학생은 수시 전형에 무게중심을 두면서도 수능 최저학력기준을 맞추기 위한 방어적 학습에 주력하게 된다. 그러나 고3 학년이 본격화되면 쏟아지는 내신 시험과 방대한 비교과 관리로 인해 순수한 수능 학습 시간은 턱없이 부족해진다. 게다가 6월 모의평가 이후 졸업생과 N수생들이 대거 합류하면서 재학생들의 상대적 성적이 밀리는 현상이 매년 반복된다. 이 시기가 되면 수많은 재학생이 극심한 자신감 하락과 불안감을 겪게 된다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 시작일인 24일 오전 서울 동작구 동작관악교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 2026.08.24 photo@newspim.com

◆ 영역별·단계별 수능 공부 핵심 전략

수능은 고등학교 교육과정 전 범위에서 출제되며, 국어, 수학, 영어, 탐구 각 영역별로 요구되는 출제 경향과 접근 방식이 뚜렷하다. 따라서 고3 수험생들은 다음과 같은 체계적인 점검과 학습을 실천해야 한다.

1. 기출문제 중심의 심층 학습과 EBS 연계 공략

최근 5개년 간의 기출문제를 최소 3회 이상 반복해서 파고들어야 하며, 단순한 정답 맞히기에 그칠 것이 아니라 출제자의 숨은 의도를 파악하고 자신만의 풀이 과정을 꼼꼼히 기록해야 한다. 또한 한국교육과정평가원 교재를 적극 활용하여 높은 연계율에 대비하되, 단순한 문제풀이 반복보다는 철저한 오답 정리를 통해 개념의 허점을 메우는 데 초점을 맞추어야 한다.

2. 주요 시기별 모의고사 활용 극대화

'3월 모의고사'를 통해 자신의 현재 학습 방향과 기초 체력을 점검하고, 재수생들이 모두 유입되는 '6월 모의고사'를 통해 냉정한 실질적 수능 실력을 검증받아야 한다. 그리고 수시 원서 접수 직전에 치러지는 '9월 모의고사'는 올해 정시 지원 가능 대학을 가늠해 볼 수 있는 가장 정확한 최종 실전 리허설로 삼아야 한다.

3. 취약점 보완과 실전 시간 관리 훈련

9월 모의고사 이후의 시기에는 새로운 내용을 무리하게 확장하기보다 기존의 약점을 보완하는 것과 동시에 자신의 강점을 굳건히 유지하는 데 집중해야 한다. 제한된 시험 시간 안에 모든 문제를 정확하게 풀어내는 실전 감각 훈련은 매주 실제 수능 시간표에 맞춰 실전처럼 진행되어야 한다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 11일 오전 서울 강남구 이투스247학원에서 수험생들이 자습을 하고 있다. 2026.08.11 khwphoto@newspim.com

◆ 수험생이 가장 쉽게 빠지는 치명적 함정

많은 수험생이 9월 수시 원서접수를 마친 직후 '어딘가는 합격하겠지'라는 막연한 기대감과 해방감에 들뜨게 되며, 정작 가장 중요한 11월 수능 준비에는 소홀해지는 실수를 범한다. 그러나 수시모집은 그 불확실성이 대단히 높으며, 최종 합격자 발표는 12월이 되어서야 비로소 마무리된다. 결국 수능 본시험에서 안정적인 점수를 확보하지 못하면, 정시모집에서는 원치 않는 대학에 하향 지원하거나 재수를 선택해야 하는 쓰라린 악순환에 빠지게 된다.

따라서 수시 원서접수를 마친 시점일수록 합격에 대한 불안한 기대감은 내려놓고 수능 최종 마무리에 모든 에너지를 쏟아 부어야 한다. 특히 수능 직전의 한 달 동안은 새로운 문제집을 펼쳐드는 것보다, 그동안 틀렸던 문제들과 끝내 완벽하게 소화하지 못했던 불완전한 단원을 다시 들춰보며 정리하는 것이 성적 향상에 훨씬 더 효과적이다.

◆ 마무리 조언

수능시험은 1년에 단 한 번 주어지는 냉정한 기회다. 고등학교 3년 동안 내신 성적과 비교과 활동이 아무리 훌륭하다고 할지라도, 수능 본시험에서 성적이 받쳐주지 않는다면 자신이 원하던 꿈의 대학 진학은 요원해진다. 수시 전형 지원자라 할지라도 끝까지 수능 최저학력기준 충족을 위해 고삐를 죄어야 하고, 정시 지원자는 수능 고득점을 통해 유리한 군별 지원 전략을 치밀하게 짜야 한다.

올해 수험생들에게 지금 이 순간 가장 필요한 것은 수시 합격에 대한 요행 바란 시선을 거두고 온전히 수능에만 몰입하는 태도다. 수능시험 직전의 마지막 순간까지 흔들림 없이 중심을 잡고 묵묵히 준비를 마친 학생만이 비로소 자신이 원하는 최고의 결과를 거머쥘 수 있다. 마지막 결승선을 향해 달리는 수험생이라면, 치열한 최종 점검을 시작해야 할 시점은 바로 지금이다.