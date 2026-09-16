[거인의어깨 입시컨설팅] 고1을 위한 2029학년도 입시컨설팅

AI 핵심 요약beta
- 고1은 2029학년도 대입 준비를 시작해야 했다
- 목표 대학·전공에 맞춰 내신과 비교과를 설계해야 했다
- 학종·수능을 함께 준비하는 균형 전략이 필요했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.
현재 고등학교 1학년 학생들은 앞으로 2년 뒤 본격적으로 치르게 될 2029학년도 대입을 체계적이고 치밀하게 준비해야 하는 대단히 중요한 출발점에 서 있다. 고등학교 생활의 막을 올린 이 시점에서, 고1 학생들이 가장 경계해야 할 태도는 "아직 대학 입시까지는 시간이 아주 많이 남아 있다."는 안일한 착각과 여유다. 성공적인 대입 결과는 누가 먼저 구체적이고 현실적인 목표를 설정하고, 하루가 다르게 변화하는 입시 제도에 맞춘 정교한 로드맵을 그려 이를 실천하느냐에 따라 완전히 갈라지게 된다.
◆ 2029학년도 입시 환경의 핵심 변화
1. 구체적 목표 설정 및 전공 연계 설계
① 고등학교 입학 초기부터 본인의 진로에 부합하는 확고한 목표 대학과 희망 전형 단위를 명확히 설정해야 한다.
② 목표에 따라 내신 학습의 비중, 선택 과목의 유불리, 비교과 활동의 방향성이 완전히 달라진다.
③ 의약학계열은 심화 수학과 과학 탐구가 필수이며, 인문사회계열은 국어·사회 교과의 독서와 탐구 보고서가, 공학자연계열은 수·과학 융합 탐구가 강조된다.
④ 진로가 불확실한 경우 유사 계열의 후보군을 설정해 공통 핵심 역량을 우선적으로 다져야 한다.
2. 내신 정량 등급과 교과 세특의 질적 결합
① 5등급제 도입으로 등급 간 간격이 넓어져 정량적 수치만으로는 변별이 어려우므로, 교과별 세부능력 및 특기사항의 질적 수준이 당락을 좌우한다.
② 수행평가 과정에서 전공연계 탐구주제를 주도적으로 선정하고 심층 보고서 작성이나 실험에 적극 참여해야 한다.
③ 기록 전반에 지원자의 깊이 있는 학업 역량과 전공 적합성이 선명하게 묻어나야 경쟁력을 확보할 수 있다.
3. 학종 중심의 입체적 설계와 역량 충족
① 수시 전형의 핵심인 학생부종합전형에 대비하기 위해 대학이 요구하는 평가 요소인 학업역량, 진로역량, 공동체역량을 균형 있게 채워야 한다.
② 꾸준한 내신 성취와 심화탐구로 학업역량을, 목표 학과 연계 비교과와 연구보고서로 진로역량을 증명해야 한다.
③ 동아리 및 협업 경험으로 공동체역량을 다지며, 고1 시기부터 학생부의 전체 맥락을 고려한 입체적 입시 설계를 실천해야 한다.
4. 내신과 정시의 병행 및 통합 수능 대비
① 통합형 수능 체제 속에서도 상위권 입시에서 정시모집의 변별력은 여전히 유효하므로 내신과 수능을 동시에 대비하는 전략이 필요하다.
② 내신 성적이 다소 아쉬운 수험생은 모의고사 성적을 함께 끌어올려 정시 경쟁력을 확보해야 한다.
③ 사탐과 과탐을 모두 준비해야 하는 환경에 맞춰 학습량을 늘리고, 흔들림 없는 장기적인 학습 호흡을 유지해야 한다.
◆ 고1을 위한 전략적 준비 포인트
1. 구체적 목표 설정 및 전공 연계 설계
① 고등학교 입학 초기부터 본인의 진로에 부합하는 확고한 목표 대학과 희망 전형 단위를 명확히 설정해야 한다.
② 목표에 따라 내신 학습의 비중, 선택 과목의 유불리, 비교과 활동의 방향성이 완전히 달라진다.
③ 의약학계열은 심화 수학과 과학 탐구가 필수이며, 인문사회계열은 국어·사회 교과의 독서와 탐구 보고서가, 공학자연계열은 수학·과학 융합 탐구가 강조된다.
④ 진로가 불확실한 경우 유사 계열의 후보군을 설정해 공통 핵심 역량을 우선적으로 다져야 한다.
2. 내신 정량 등급과 교과 세특의 질적 결합
① 5등급제 도입으로 등급 간 간격이 넓어져 정량적 수치만으로는 변별이 어려우므로, 교과별 세부능력 및 특기사항의 질적 수준이 당락을 좌우한다.
② 수행평가 과정에서 전공연계 탐구주제를 주도적으로 선정하고 심층보고서 작성이나 실험에 적극 참여해야 한다.
③ 기록 전반에 지원자의 깊이 있는 학업역량과 전공적합성이 선명하게 묻어나야 경쟁력을 확보할 수 있다.
3. 학종 중심의 입체적 설계와 역량 충족
① 수시 전형의 핵심인 학생부종합전형에 대비하기 위해 대학이 요구하는 평가 요소인 학업역량, 진로역량, 공동체역량을 균형 있게 채워야 한다.
② 꾸준한 내신 성취와 심화탐구로 학업역량을, 목표 학과 연계 비교과와 연구보고서로 진로역량을 증명해야 한다.
③ 동아리 및 협업 경험으로 공동체역량을 다지며, 고1 시기부터 학생부의 전체 맥락을 고려한 입체적 입시 설계를 실천해야 한다.
4. 내신과 정시의 병행 및 통합 수능 대비
① 통합형 수능 체제 속에서도 상위권 입시에서 정시모집의 변별력은 여전히 유효하므로 내신과 수능을 동시에 대비하는 전략이 필요하다.
② 내신 성적이 다소 아쉬운 수험생은 모의고사 성적을 함께 끌어올려 정시 경쟁력을 확보해야 한다.
③ 사탐과 과탐을 모두 준비해야 하는 환경에 맞춰 학습량을 늘리고, 흔들림 없는 장기적인 학습 호흡을 유지해야 한다.
◆ 마무리 조언
고1 학생들에게 2029학년도 대입은 거대한 제도적 변화의 소용돌이 속에서 치러지는 중요한 시험대다. 내신 5등급제, 고교학점제에 따른 선택 과목 체계, 통합형 수능, 그리고 논·서술형 평가의 확대는 모두 학생들에게 단편적 암기 능력이 아닌 균형 잡힌 학업 역량과 자기주도적 탐구 태도를 강력하게 요구하고 있다.따라서 지금부터는 '내신 성적을 철저히 챙기면서도, 학생부종합전형을 염두에 둔 비교과를 관리하며, 정시 수능 대비의 끈도 놓지 않는' 삼중의 균형 전략이 필요하다.
목표 설정을 통해 내신과 비교과 활동의 방향을 유기적으로 묶어내고, 과목 선택 과정에서 뚜렷한 진로 적합성을 투영하며, 학습의 방식을 암기 위주에서 사고력과 탐구력 중심로 완전히 탈바꿈해야 한다. 2년 뒤 대학 입시 결과 발표 창에서 환하게 웃을 수 있는 수험생은 막연한 기대를 품는 사람이 아니라, 바로 지금 이 순간부터 구체적이고 치밀한 준비를 시작하는 학생이다. 올해 고1이라면, 성공적인 입시 전략을 수립하고 실행에 옮겨야 할 시점은 지금 바로 시작해야 한다.