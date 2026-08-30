전남인평원, 설립 첫 평생교육 활성화 공로 교육부장관 표창

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전국 성인문해 시화전서 13점 국가상

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남인재평생교육진흥원이 충북 청주에서 열린 '2026 대한민국 문해교육 정책전시회'에서 평생교육 활성화 공로로 설립 이후 처음으로 교육부장관 기관 표창을 받았다고 30일 밝혔다.

이번 표창은 교육부가 평생교육 발전과 문해교육 지원·활성화에 기여한 기관·단체 및 개인을 발굴해 우수사례를 확산하기 위해 추진한 포상이다.

전남인재평생교육진흥원은 교육 접근성이 낮은 지역을 직접 찾아가는 문해교육으로 학습 기회를 넓히고 생활문해와 디지털 역량 강화를 위한 사업을 지속해 왔다.

'2026 대한민국 문해교육 정책전시회'에서 열린 '제15회 전국 성인문해교육 시화전' 시상식에서 개인 부문 교육부장관상을 수상한 광양시 정영희 씨 교육부장관 표창. [사진=전남평생교육진흥원] 2026.08.30 ej7648@newspim.com

올해는 '찾아가는 AI·디지털 미디어 문해교실'을 운영 중이다. AI 활용과 스마트폰 카메라·유튜브 제작, 개인정보 보호, 디지털 윤리 등 실생활 밀착형 교육을 지역 현장에 제공한다.

지역 특성을 반영한 문해교육 프로그램과 교재를 개발·보급하고 관계자 전문성 강화와 학습성과 공유, 홍보·체험 사업도 병행한다. 평생교육이용권 지원과 찾아가는 전남형 평생학습 사업으로 시민 참여 기회 확대에도 주력한다.

이날 행사에서는 기관 표창과 함께 '2026년 제15회 전국 성인문해교육 시화전' 시상도 진행됐다.

일반인 부문에서는 광양시 문해학습자 정영희 씨가 작품 '내 손에 물이 묻어서요..'로 교육부장관상을 받았다. 전남 지역 학습자 작품 13점이 국가상에 선정됐다.

정 씨 작품은 늦깎이 배움을 통해 풀어낸 지난날의 한과 달라진 삶을 진솔하게 담아 문해교육의 필요성을 잘 보여줬다는 평가를 받았다.

전남인평원은 2015년부터 지역 어르신 문해교육을 지원해 왔으며 지금까지 전국 성인문해교육 시화전에서 98명이 국가상을 받았다.

심영희 전남인재평생교육진흥원장 직무대행은 "교육부장관 표창은 지역 곳곳에서 평생교육으로 배움의 기쁨을 전하고 시대 변화에 함께 대응한 결과"라며 "지역과 세대를 아우르는 생활밀착형 평생학습으로 누구나 배움에서 소외되지 않도록 교육 기회를 확대하겠다"고 말했다.

전남인평원은 10월 16~17일 여수시에서 '2026년 전남광주통합특별시 평생학습박람회'를 개최한다. 박람회 개막식에서는 지역 문해교육 시화전 우수작에 대한 시장상·의장상·교육감상 시상과 수상작 전시, 평생학습 관련 전시·체험·홍보 프로그램이 운영된다.

ej7648@newspim.com