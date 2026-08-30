경기도, 광주역세권에 '주거·일자리 복합' 청년혁신타운 준공

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지하 3층~지상 24층 4개 동 규모...통합공공임대 316세대 공급

주거·지식산업센터 결합해 청년층 정착 지원...최대 14년 거주

소득 수준별 임대료 차등 적용...경기주택도시공사서 입주 안내

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 오는 31일 경기 광주시 역동 경강선 광주역 인근에 주거와 업무시설을 결합한 '광주역세권 청년혁신타운 통합공공임대주택' 316세대를 준공한다고 30일 밝혔다.

경기 광주역세권 조감도 상측면. [사진=경기도]

도에 따르면 이번에 준공된 청년혁신타운은 지하 3층~지상 24층, 총 4개 동 규모로 건립됐다. 이 중 2개 동에는 통합공공임대주택 316세대가 마련됐으며 나머지 2개 동에는 지식산업센터인 'GH biz&경기광주역'이 들어선다.

주거시설과 업무시설을 동일 단지 내에 배치한 것이 가장 큰 특징으로 청년층과 중소기업 근로자 등이 직주근접 환경 속에서 주거비 부담을 덜고 지역 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 기획됐다. 단지 내에는 입주민 소통과 편의를 위한 다목적실 등의 커뮤니티 공간도 함께 조성됐다.

공급되는 통합공공임대주택은 청년, 신혼부부, 고령자 등 계층별 수요를 아우르는 공공임대 유형으로 입주 가구의 소득 수준에 맞춰 임대료가 차등 부과된다. 기본 거주기간은 최대 10년이며 자녀가 있는 가구의 경우 최대 14년까지 거주할 수 있다.

입주 자격 및 임대 조건 등 세부 사항은 경기주택도시공사 공식 누리집을 확인하거나 콜센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "광주역세권 청년혁신타운은 주거와 일자리를 유기적으로 연계한 혁신적인 공공주택 모델"이라며 "도민의 주거비 부담을 실질적으로 완화하고 무주택 가구의 주거 안정을 도모하기 위해 맞춤형 공공주택을 계속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com