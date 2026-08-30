부산시 상수도사업본부, 대형 송수관 누수 긴급 보수공사…급수 조절

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급수 불편 시 신속 서비스 제공



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 도심 수돗물 절반 책임지는 덕산정수장 송수관로가 누수 점검에 들어간다.

부산시 상수도사업본부는 대형 송수관로 누수 정비를 위해 31일부터 다음 달 16일까지 17일간 상수도 급수조절과 관로 누수수리 공사를 순차적으로 시행한다고 30일 밝혔다.

부산시 상수도사업본부가 대형 송수관로에서 발생한 누수를 정비하기 위해 31일부터 9월 16일까지 총 17일간 상수도 급수조절과 대형 송수관로 누수수리 공사를 순차적으로 시행한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 공사 대상은 덕산정수장에서 생산한 생활용수를 공급하는 송수관로다. 이 관로는 부산시 전체 수돗물 공급량의 50% 이상을 담당하는 핵심 시설이다.

본부는 누수로 수도공급 체계 운영에 어려움이 있다고 보고 긴급 보수공사를 추진하기로 했다.

급수조절은 31일부터 9월 3일까지 나흘간 단계적으로 이뤄진다. 급격한 밸브 조절 과정에서 관 내부 유속과 압력이 변하면 적수나 탁수 등이 발생할 수 있는 만큼, 관로 상태를 살피며 조절한다는 계획이다.

누수수리 공사는 9월 4일부터 11일까지 8일간 진행한다. 본부는 공사 중 관로 내 압력과 유량 변화를 계속 확인하고, 9월 16일께 급수계통을 정상 운영 체계로 복구할 예정이다.

덕산정수장 계통 생활용수는 지름 2200㎜와 2400㎜ 규모의 2개 관로로 나뉘어 공급된다. 이번 공사는 이 가운데 일부 구간에서 진행하며 공사 기간에는 지름 2400㎜ 관로 1개를 통해 급수를 유지한다.

이에 따라 부산 중·서·동·영도·사하·강서·사상구 전역과 부산진·동래·남·북·해운대·금정·연제·수영구, 기장군 일부 지역은 세대별 급수중단 없이 수돗물을 공급받을 전망이다. 창원시 진해구 부산신항 일원도 해당 급수구역에 포함된다.

덕산정수장에서 생산하는 공업용수는 이번 급수조절과 누수수리 공사와 관계없이 공급된다.

김병기 상수도사업본부장은 "이번 누수수리 공사는 안전한 수돗물 공급을 위해 반드시 필요한 작업"이라며 "급수조절 시 일시적으로 급수불편이 발생할 경우 관할 지역사업소를 통해 신속한 현장출동 서비스(바로서비스)를 제공할 방침이다"라고 말했다.

ndh4000@newspim.com