안성 공도 우회도로·대덕~용인 남사 도로사업 정부 예타 통과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 주요 도로사업인 '안성 공도 우회도로'와 '안성 대덕~용인 남사' 도로사업이 제6차 국도·국지도 일괄 예비타당성조사를 통과했다.

30일 안성시에 따르면 기획예산처가 재정투자평가위원회를 열고 '제6차 국도·국지도 일괄 예비타당성조사'에 시의 2개 도로사업을 확정했다.

안성시청 청사[사진=안성시]

이번 조사는 국토교통부가 5년 단위로 수립하는 국도·국대도·국지도 건설계획에 포함할 대상 사업을 선정하기 위해 전국 142개 도로사업을 심사에 이중 54개 사업을 선정했다.

통과된 안성시 도로사업은 ▲국도 38호선 안성 공도 우회도로(총연장 8.2㎞, 총사업비 3339억 원) ▲국지도 23호선 안성 대덕~용인 남사(총연장 11.6㎞, 총사업비 2968억 원) 등 2개 사업이다.

이에 따라 이번 예비타당성조사 통과 사업은 올해 하반기 국토교통부가 고시할 예정인 '제6차 국도·국지도 건설계획'에 반영돼 순차적으로 추진될 전망이다.

시는 향후 건설계획 반영과 후속 절차가 원활히 진행될 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협의해 나갈 계획이다.

시 관계자는 "두 사업이 예비타당성조사를 통과한 만큼 차질 없이 추진될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협의하고 후속 절차에 적극 대응하겠다"며 "시민들의 교통 불편을 해소하고 지역 교통 여건을 개선할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com