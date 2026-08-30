한경국립대·안성시·고용기관·산업계, 청년 취업 협력

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산·학·관 상생협력 업무협약 체결

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교가 안성캠퍼스 학생성공관에서 안성시, 안성고용센터, 안성상공회의소와 함께 지역 청년 고용 활성화와 정주 여건 조성을 위한 산·학·관 상생협력 업무협약을 체결했다.

30일 한경국립대에 따르면 이번 협약은 대학의 인재양성 기능, 지자체의 청년·정주 정책, 고용기관의 전문 취업지원 서비스, 산업계의 기업 수요를 유기적으로 연결해 지역 청년의 취업과 안정적 정착을 지원하기 위해 마련됐다.

한경국립대·안성시·고용기관·산업계가 상생협력을 통해 청년 취업 지원 등에 나서기로 했다[사진=한경국립대]

협약식에는 성근혜 한경국립대 학생·취업과장, 한재혁 안성시 일자리경제과장, 박홍순 안성고용센터 소장, 김태경 안성상공회의소 기업지원본부장 등 관계자 15명이 참석했다.

이날 참여 기관들은 청년 맞춤형 고용지원 프로그램을 연계하고 지역 기업의 인력 수요와 청년 구직자를 연결하고 취업 이후에도 청년층이 안성 지역에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록지원한다는 계획이다.

이에 대해 한경국립대 성근혜 학생·취업과장은 "청년 고용 문제 해결과 지역 정착 환경 조성은 대학 단독으로는 한계가 있다"며 "지자체, 고용기관, 산업계와의 협력을 통해 학생들에게 실질적인 취업 기회를 제공하고 지역 인재 생태계를 강화하겠다"고 말했다.

한재혁 안성시 일자리경제과장도 "안성은 반도체 소부장과 미래 모빌리티 산업을 중심으로 성장하고 있다"며 "이 성장이 청년 일자리와 지역 정착으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 약속했다.

박홍순 안성고용센터 소장은 "이번 협약을 통해 각 기관의 역량을 청년의 시선에서 하나의 흐름으로 연결하는 것이 핵심"이라며 "다양한 고용 서비스를 통해 청년과 기업을 실질적으로 연결하겠다"고 밝혔다.

lsg0025@newspim.com