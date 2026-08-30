"친절한 응대 감사" 성북구 어르신, 지팡이 짚고 구청 찾아 손편지 전달

AI 핵심 요약beta
- 성북구는 30일 양찬종 어르신이 감사 손편지를 전달했다고 밝혔다.
- 양 어르신은 보문동주민센터 주하영 주무관 응대에 고마움을 전했다.
- 성북구는 현장 중심 복지행정을 이어가며 맞춤 지원을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 성북구는 보문동에 거주하는 양찬종 어르신이 동주민센터 직원의 민원 응대에 감사를 표하기 위해 직접 구청을 찾아 손편지를 전달했다고 30일 밝혔다.
양 어르신은 평소 거동이 불편해 외출이 쉽지 않지만 지난 8월 중순 지팡이를 짚고 성북구청 복지정책과를 방문했다. 보문동주민센터에서 받은 도움에 대한 고마움을 전하기 위해서다.
손편지에는 보문동주민센터 주하영 주무관의 민원 응대에 대한 감사의 마음이 담겼다. 주 주무관이 민원인의 입장에서 필요한 내용을 차근차근 설명하고 어려운 사정을 살피며 업무를 처리해준 데 대한 것이다.
양 어르신은 단순한 행정 절차 안내를 넘어 자신의 상황을 이해하고 끝까지 도움을 준 점에 감사를 표했다. 친절하고 꼼꼼한 응대가 큰 힘이 됐다며 고마운 마음을 구청과 관계 공무원들에게 전달하고자 직접 편지를 작성해 구청을 찾았다고 설명했다.
성북구는 이번 사례를 계기로 동주민센터 등 일선 현장에서 주민의 상황을 세심하게 살피는 현장 중심의 복지행정을 이어갈 방침이다. 폭염과 한파 등 계절 재난에 취약한 어르신과 복지위기가구에 대한 맞춤형 지원도 강화한다.
이승로 성북구청장은 "주민 한 분 한 분의 어려움에 공감하고 따뜻하게 응대하는 것이 결국 복지행정의 신뢰로 이어진다"며 "주민들이 전해주시는 작은 고마움이 현장 공무원들에게도 큰 힘과 자부심이 되길 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com